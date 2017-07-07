Бывший глава российской дипломатии призывает Трампа и Путина начать новый диалог о безопасности

"Экс-министр иностранных дел и старший советник по безопасности Владимира Путина спешит призвать и своего бывшего начальника, и президента Трампа: ослабьте напряженность в военной сфере, дабы избежать конфликта, которого ни одна из сторон не хочет и не может себе позволить", - пишет в Politico журналист Брайан Бендер.

"Игорь Иванов, возглавлявший МИД РФ с 1998 по 2004 год, говорит, что возвысил голос, так как опасается, что неуклонное ухудшение отношений между Вашингтоном и Москвой вырвется из-под контроля, если Трамп и Путин не наметят путь к новым переговорам о безопасности, призванным стабилизировать ситуацию", - говорится в статье.

"Мы видим ухудшение отношений между США и Россией, и очень трудно достичь прогресса в том, что касается общих идей в сфере безопасности", - сказал Иванов в телефонном интервью изданию.

Автор статьи отмечает, что взаимное недоверие сейчас сильнее, чем в любой другой момент с окончания холодной войны. "Но Иванов, ныне президент Российского совета по международным делам, призывает обоих лидеров все же начать новый диалог в верхах по вопросам безопасности, дабы изыскать способы сотрудничества, в том числе в борьбе с терроризмом и сфере ядерных вооружений", - пишет Бендер.

Иванов сказал, что его особенно тревожит сфера ядерных вооружений. "Необходимо принять конкретные меры, несмотря на трудности, которые, возможно, существуют, - заметил он в интервью. - Во время всех кризисов холодной войны мы никогда не прерывали диалог о проблемах безопасности, так как это было очень опасно".

"Иванов также подчеркнул, что, на его взгляд, российские лидеры открыты для обсуждения новых гарантий безопасности, вопреки тому, что могут подумать подозрительные американцы, но необходимо, чтобы больше этих людей оказало давление на Трампа и Путина, побуждая их к действиям", - передает издание.