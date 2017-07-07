Законопроект о санкциях против России наткнулся на новое препятствие в Палате представителей

В то время как Дональд Трамп готовится к встрече с Владимиром Путиным в пятницу, законопроект, ограничивающий его возможности по смягчению санкций против России, наткнулся на новое препятствие, пишет Politico.

Сенат в прошлом месяце согласился внести изменения в законопроект о санкциях, после того как республиканцы Палаты представителей выразили обеспокоенность по поводу его конституционности. Но в четверг демократы Палаты представителей воспротивились быстрому рассмотрению корректив, сообщает журналистка Элана Шор.

"Республиканцы Палаты представителей готовы направить обратно законопроект о санкциях против Ирана и России, что позволит Сенату автоматически переслать нам скорректированный законопроект, но демократы Палаты представителей блокируют этот процесс и требуют внесения собственных изменений в законопроект", - написала по электронной почте Эшли Стронг, представитель спикера Палаты представителей Пола Райана.

"Два помощника демократов из Палаты представителей сказали Politico, что препятствие возникло из-за того, что согласованная корректива ослабляет главное положение законопроекта о санкциях, которое позволяет Конгрессу блокировать решения Трампа о прекращении или ослаблении санкций против Москвы", - сообщает Шор. По их словам, корректива затруднит возможности демократического меньшинства инициировать голосование, блокирующее решения Трампа по санкциям.