Договоритесь!

На пути к Белому дому Дональда Трампа переполняло восхищение российским президентом, которого он называл "сильным лидером". Трамп обещал "наладить великолепные отношения с Путиным и Россией". "Все это было не так давно, но теперь до этого очень далеко", - констатирует обозреватель журнала Der Spiegel Дитмар Пипер, напоминая, что всего за день до долгожданной встречи двух президентов Трамп, находясь с визитом в Польше, обвинил Россию в "дестабилизирующем поведении".

Таким образом, "ни о каких великолепных отношениях между Россией и США сейчас не может быть и речи, и, по сути, это плохая новость для всего остального мира", пишет автор.

Сможет ли стать поворотным пунктом личная встреча глав государств на саммите G20 в Гамбурге? "Если президент США сумеет немного польстить российскому самодержцу, это было бы актом мудрой дипломатии, - полагает Пипер. - В Москве еще помнят о том, что предшественник Трампа Барак Обама презрительно называл Россию "региональной державой", и испытывают большое желание получить международное признание".

Между тем краткий исторический экскурс показывает, что "политическая ситуация в мире была в целом стабильна тогда, когда лидеры из Москвы и Вашингтона встречались на равных", говорится далее. Первая личная встреча президента США с кремлевским руководителем произошла в 1943 году, во время Второй мировой войны, в Тегеране. Как Рузвельт, так и Черчилль опасались трудностей во время встречи с диктатором, однако Сталин оказался дружелюбным собеседником.

Впоследствии, во время холодной войны, ситуация серьезно обострилась: в 1962 году Советы вознамерились разместить на Кубе ядерные ракеты. И не исключено, что Джону Кеннеди и Никите Хрущеву удалось предотвратить ядерную войну отчасти благодаря тому, что до этого они лично встречались в Вене, пишет автор. Первые договоры о разоружении в 1970-х были подписаны также после встреч Ричарда Никсона и Леонида Брежнева.

Но еще лучше дела шли у Рональда Рейгана и Михаила Горбачева. Эти политики подготовили почву для самого важного советско-американского договора - заключенного в 1987 году соглашения о ликвидации ракет средней и малой дальности, которые в случае войны уничтожили бы Германию и всю Центральную Европу, говорится в статье.

"По этой причине существуют разумные основания любезно вести себя с российским президентом, хотя это не означает, что Путину надо заглядывать в рот и игнорировать проблемы", - отмечает Пипер. Кстати, неплохой пример в конце мая продемонстрировал новый французский президент Эммануэль Макрон, который в качестве первого иностранного лидера пригласил Владимира Путина и с помпой принял его в Версале. При этом Макрон не только очаровал Путина, но и указал ему на ошибки России. Автор советует подобную методику взять на вооружение и президенту США.