Зажигательная бомба и антисемитские надписи

Недавно сразу две еврейские организации во Львове пострадали от действий антисемитов, пишет корреспондент Tageszeitung Бернхард Клазен. Так, 30 июня неизвестные кинули зажигательную бомбу во львовскую синагогу, и в тот же день на фасаде здания еврейской общины во Львове появились антиеврейские призывы вроде "Хватит еврейской власти". Люди во время акций не пострадали.

30 июня во Львове вспоминают начало оккупации города немецкими войсками в 1941 году и последовавшие еврейские погромы. По различным источникам, тогда вплоть до 2 июля было убито от 4 до 7 тыс. евреев. Также в этом году с 30 июня по 2 июля во Львове проходил "Шухевичфест" - поддержанное городской администрацией чествование одного из лидеров украинских националистов, Романа Шухевича, который во время войны командовал УПА* и, будучи командиром батальона "Нахтигаль", носил униформу немецкого вермахта, говорится в статье.

Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский видит прямую связь между антисемитскими инцидентами 30 июня и "Шухевичфестом". "Нападение - логическое продолжение этого позорного фестиваля в честь нацистского коллаборциониста Романа Шухевича", - сказал Долинский. По его словам, Всемирный еврейский конгресс и еврейские организации на Украине неоднократно просили власти Львова отменить чествование, но попытки не увенчались успехом. "Мы очень обеспокоены непрекращающейся героизацией людей, которые принимали учаcтие в Холокосте и этнических чистках",-отметил Долинский.

В то же время подобная героизация украинских националистов становится все большей проблемой для украинско-польских отношений, продолжает автор. В частности, в среду посла Польши вызвали в МИД Украины в связи с высказыванием польского министра иностранных дел Витольда Ващиковского о том, что Варшава выступит против вступления Украины в ЕС, если Киев "не выскажет своей позиции по определенным историческим событиям". Особое раздражение на Украине вызвало заявление министра о том, что "с Бандерой Украина в Европу не попадет".

Кстати, крайне недипломатично повел себя сын лидера националистов, ныне депутат Верховной Рады Украины Юрий Шухевич, заявивший, что за такие слова о Бандере он, как цитирует интернет-портал "Страна.ua", "дал бы Польше в морду".

*"Украинская повстанческая армия" (УПА) - экстремистская организация, запрещенная в РФ.