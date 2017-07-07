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7 июля 2017 г.
7 июля 2017 г.

Борис Калноки | Die Welt

Центральная Европа чувствует поддержку со стороны Трампа

Дональд Трамп, похоже, пытается расколоть Европу, пишет Борис Калноки на страницах немецкой газеты Die Welt.

Так, консервативный польский публицист Александра Рыбинска, комментируя речь президента США Трампа в Польше, заявила, что "ни один западный политик еще никогда не говорил таких замечательных речей в Польше". "Это была очень польская речь", - уверена она. При помощи взгляда на историю Польши как на героический эпос противостояния захватчикам, будь то русские или немцы, "Трамп, совершенно точно, завоевал немало сторонников в Польше", пишет журналист.

Его "слова с большим интересом слушали не только в Польше, но и во всей Восточной Европе". И их там поняли следующим образом: "Именно Восточная Европа теперь олицетворяет Запад и такие классические европейские ценности, как свобода, нация, христианство, семья".

"Трамп отказался от негативных высказываний в адрес Германии, но критика традиционной, географической Западной Европы явно проглядывала", - сказал политический эксперт венгерского журнала Heti Válasz Балинт Аблончи.

Между тем в Берлине и Брюсселе усматривают попытку расколоть Европу: Трамп, по всей видимости, желает укрепить консервативные взгляды жителей Восточной Европы против транснациональных, мультикультурных ценностей Западной Европы и, прежде всего, Германии, говорится в статье.

Тем более, многие из высказываний Трампа звучали так, словно он перенял их прямо у польских властей или венгерского премьера Виктора Орбана. Помимо этого, Трамп задал риторический вопрос, а "есть ли у других европейцев, то есть у Западной Европы, воля сохранить свою цивилизацию. Для этого, сказал Трамп, необходимо защищать свои границы". Этим высказыванием, отмечает Калноки, "Трамп буквально возвысил миграционную политику восточноевропейских государств до миссии по "спасению Европы" - в отличие от гостеприимной политики Меркель".

Источник: Die Welt


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