7 июля 2017 г. Дэмиен Палетта, Эмили Раухала | The Washington Post Трамп предупредил о "суровых последствиях" для Северной Кореи, Россия и Китай противятся жестким заявлениям США В четверг президент Трамп активизировал попытки ослабить Северную Корею, предупредив, что страна-изгой может столкнуться с "некоторыми довольно суровыми" последствиями из-за последнего ракетного испытания. Он более часа совещался с лидерами Японии и Южной Кореи, пишет The Washington Post. Но, даже когда Трамп пытался воспользоваться присутствием мировых лидеров накануне саммита G20, чтобы заручиться поддержкой союзников, Белый дом столкнулся с жестким противодействием России и Китая любым ответным мерам против Пхеньяна, отмечают авторы статьи. "Усилия администрации Трампа добиться консенсуса в Совбезе ООН, как представляется, ни к чему не привели, принимая во внимание противостояние в Москве и Пекине новым экономическим санкциям или потенциальным военным действиям США против Пхеньяна", - говорится в статье. "Новые санкции не возымеют особого эффекта, если их не поддержит Китай, который является финансовой жизненной артерией Северной Кореи", - отмечает издание. После первой встречи с Си Цзиньпином в апреле Трамп с уверенностью заявлял, что Китай окажет давление на Пхеньян, чтобы тот прекратил испытания ядерного оружия и баллистических ракет. Этот план, как он недавно написал у себя в Twitter, "не сработал". Однако жесткие заявления США, как представляется, вряд ли привлекут Пекин на их сторону, утверждают эксперты. По словам аналитиков, дело не в том, что Китай не волнует северокорейская угроза - она его волнует, но он рассматривает ее иначе. "Тот факт, что тысячи американских военных все еще размещены в Южной Корее, является больным вопросом для китайцев, которые предпочли бы, чтобы на их границах не было американской армии. Пекин зачастую считает действия США в Южной Корее, от совместных учений до ПРО, маневрами, направленными на сдерживание военной мощи Китая", - пишут журналисты. "Не очень похоже, что Китай будет следовать пожеланиям США и окажет "серьезное воздействие" на Северную Корею, к чему призывал президент Трамп", - говорит Ден Юйвэнь, эксперт по КНДР из Пекина. "Он готов расширить санкции, но есть один важный момент: он не подвергнет санкциям Северную Корею так, чтобы это вызывало там хаос", - добавил он. "Китайские аналитики продолжают утверждать, что никакое давление, помимо того, которое может привести к краху, не заставит Северную Корею отказаться от ядерного оружия", - заявил Майкл Ковриг, советник в International Crisis Group. "Предписания Пекина по-прежнему заключаются в уговорах, а не давлении. В отличие от США, он не торопится и надеется, что экономические стимулы смогут постепенно заставить Пхеньян смягчить свое поведение", - говорит он. Источник: The Washington Post