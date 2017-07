7 июля 2017 г. Кристиан Кэрил | The Washington Post Трамп хочет быть другом Путина. У Путина нет друзей "В данный момент президенту Трампу очень нужен друг, и, похоже, он возложил надежды на маловероятного кандидата - российского президента Владимира Путина", - пишет редактор отдела мнений The Washington Post Кристиан Кэрил. Но хочет ли дружить Путин? По словам автора, если в американской политической жизни многое зависит от переговоров, диалога и заключения сделок, то "давнишние авторитарные традиции России приучают ее воспринимать отношения с другими странами исключительно в терминах могущества". "У России нет друзей. У нее есть конкуренты и вассалы. Страны-вассалы на словах отдают Москве дань уважения и следуют за ней во всех важных вопросах - обычно потому, что сильно зависят от нее в плане безопасности, экономической поддержки или поставок энергоносителей", - говорится в статье. "С конкурентами иначе - с ними надо либо бороться, либо терпеть", - пишет автор. По его мнению, чтобы Россия терпела конкурента, он должен "фактически воздерживаться от любой критики внутренней политики России и поклясться уважать ее свободу действий в ее сфере влияния за границей". Журналист перечисляет: "Путин хочет, чтобы Вашингтон смирился с его постоянным вмешательством в дела самопровозглашенной российской сферы влияния в Восточной Европе и Центральной Азии". Путин также хочет, чтобы США отменили санкции, введенные за аннексию Крыма, и признали роль России как влиятельной силы в Сирии. "Да, мы определенно можем наладить более близкие отношения с Россией, если захотим, - и Трамп даже может назвать их "дружбой", хотя Путин не станет воспринимать их таким образом, - рассуждает автор. - Но такая сделка будет заключена огромной ценой. Она станет шоком для наших и так хрупких отношений с союзниками, даст России разрешение на дальнейший подрыв западных демократических институтов и поставит под вопрос верность нашим демократическим ценностям - не говоря уж о том, что для Асада это станет наградой за гибель примерно полумиллиона его сограждан". Россия хочет, чтобы Америка была ей не другом, а пособником. Источник: The Washington Post