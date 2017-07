7 июля 2017 г. Филип Бамп | The Washington Post Вот общедоступные свидетельства того, что Россия вмешалась в американские выборы 2016 года "Попытке Трампа смягчить обвинения, выдвигаемые против России, - какой бы ни была его мотивация - благоприятствует то, что правительственные агентства, участвующие в расследованиях, приходят к выводу о виновности россиян во вмешательстве [в американские выборы] на основании, главным образом, засекреченной информации. Имея это в виду, мы собрали воедино общедоступную информацию, демонстрирующую, почему обыватель может быть в разумной степени уверен, что за взломом выборов стоит Россия - даже если Трамп, имеющий доступ к более полному пакету данных, с этим не соглашается", - пишет The Washigton Post. Журналист Филип Бамп напоминает, что в июне 2016 года в The Washington Post был репортаж о взломе компьютерной сети Национального комитета Демократической партии США (DNC), а в июле это же издание сообщило, что его виновники, вероятно, россияне, сославшись на заключения правительства США и фирмы CrowdStrike. Примерно за месяц до выборов, состоявшихся 8 ноября 2016 года, Аппарат Директора национальной разведки и Министерство национальной безопасности выпустили заявление, в котором говорилось: "Разведывательное сообщество США (USIC) уверено, что российское правительство руководило недавним рассекречиванием электронных писем граждан и учреждений США, в том числе американских политических организаций. Недавнее разглашение предположительно украденных при взломе электронных писем на таких сайтах, как DCLeaks.com и WikiLeaks, а также онлайновой персоной Guccifer 2.0, соответствует методам и мотивам управляемых Россией усилий. Эти кражи и утечки осуществлены с намерением вмешаться в американский выборный процесс". "Это важно по простой причине, - поясняет Бамп: - утверждение президента, что направленность расследования объясняется намерением скомпрометировать его победу на выборах, очевидно неверно, учитывая дату публикации этого документа. Более того, в данном заявлении прямо указано: при взломах оставлены отпечатки пальцев России". "В конце декабря ФБР и Национальный центр кибербезопасности и интеграции коммуникаций опубликовал рассекреченный обзор - совместный анализ - своих улик, привязывающих Россию к взлому DNC, - говорится далее. - В январе, после того как появились новостные репортажи об анализе российского вмешательства разведывательным сообществом, директор Национальной разведки опубликовал рассекреченную версию широкой экспертизы роли России". В последнем документе говорится, что он не содержит и не может содержать всей подкрепляющей информации, в том числе конкретных разведданных и сведений об источниках данных и методах их получения. "В июне сайт Interceрpt опубликовал слитый ему сотрудницей АНБ документ, в котором содержался засекреченный анализ этих вторжений в систему голосования", - сообщает Бамп. "Российская военная разведка провела кибератаку как минимум против одного американского поставщика программного обеспечения для голосования и разослала целевые фишинговые электронные письма 100 с лишним сотрудникам избирательных комиссий на местах за несколько дней до президентских выборов в ноябре", - говорится в отчете Intercept, в котором приводятся подробности проведенного АНБ анализа в поддержку этого заявления. "Изначально Intercept скептически относился к российскому участию в попытках взлома, так как представленные американским правительством улики были, в целом, легковесны. Однако Трамп, похоже, уверяет в обратном - что, несмотря на доступ к гораздо большему количеству улик, у него еще остались сомнения. Какие именно улики имеются в виду, неясно, при условии, что они существуют, - говорится в статье. - Официально спецслужбы, находящиеся под его руководством, рисуют менее замысловатую картину: "Это была Россия". Источник: The Washington Post