Как Россия собирается проводить вакцинацию уже в этом году

"Опыты на себе и принудительное участие: в России препараты от коронавируса тестируются сомнительными методами, чтобы выполнить амбициозный план президента Путина", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Россия не хочет оставаться в стороне от глобальной гонки за вакцину от коронавируса - несмотря на то, что она может инвестировать лишь малую часть сумм, которые тратятся в Пекине, Вашингтоне и Евросоюзе, - отмечает журналистка Катарина Вагнер. - В одном пункте Москва действительно опережает своих более богатых конкурентов: таких смелых прогнозов о времени готовности вакцины не делают больше нигде. Уже в конце июля препарат может быть доступен для более широкого применения, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко; другие члены правительства обещали, что вакцинация населения начнется осенью".

"Амбициозный план поставил в апреле президент Владимир Путин: он рассчитывает на то, что в сентябре удастся получить допуск для разработанного в России препарата, заявил он тогда".

"Оптимистичные прогнозы вписываются в образ, который российское руководство рисует о своем обращении с пандемией: хотя Россия по-прежнему занимает по числу заражений третье место после США и Бразилии, а ежедневно регистрируется более 6 тыс. новых случаев, вместо опасений российское руководство выдвигает на передний план "положительную динамику", отменило все ограничения, проводит парады и народное голосование, а государственное телевидение восторженно сообщает о разработке вакцины".

"При этом не упоминается, что некоторые медики и исследователи критикуют спешку, с которой действует Россия; или то, что половина испытуемых - это солдаты, которых нельзя называть добровольцами. В российском обществе тот факт, что в разработке вакцины участвует министерство обороны, не вызывает недоумения - армия пользуется большим доверием, чем политические институты".

Александр Гинцбург, руководитель института Гамалеи, разработавшего вакцину, заявил в интервью государственному телевидению, что с большой долей вероятности вакцина обеспечит людям иммунитет не только на месяцы, но и на два года и больше. "Такие высказывания в сравнении с распространенной среди вирусологов осторожностью, также кажутся смелыми", - комментирует издание.

"Вокруг института Гамалеи, находящегося в подчинении министерства здравоохранения, сейчас собираются влиятельные спонсоры, которые, очевидно, рассчитывают на успех вакцины. Их финансовая помощь необходима, так как государство выделило на разработку вакцин и тест-систем только около 40 млн евро. Похожу сумму (...) пожертвовал на борьбу с коронавирусом один только "Сбербанк" (...)", - говорится в статье.

В проекте института участвует и Российский фонд прямых инвестиций. Глава фонда Кирилл Дмитриев в середине июня сам испытал на себе вакцину. Он чувствует себя хорошо, сообщил фонд FAZ. По его словам, проведенные испытания показывают очень хорошие результаты и вакцина является одной из самых перспективных в мире. Начало массового производства ожидается осенью.

"Если Россия действительно будет действовать так быстро, как обещает, это станет триумфом для Путина. Уже в начале пандемии Москва использовала шанс представить себя в роли помощницы стран, которые в обычные времена успешнее ее, но сейчас сильно пострадали от эпидемии; так, Кремль отправлял солдат медико-санитарной службы и гуманитарную помощь в Италию", - пишет Frankfurter Allgemeine.