7 июля 2020 г. Редакция | Financial Times Хрупкое единоличное правление России " (...) В России все более потемкинской демократией управляет клан бывших советских силовиков и лояльных олигархов, а Владимир Путин выступает ее лидером и гарантом. Конституционный референдум на прошлой неделе проложил путь к тому, чтобы Путин потенциально оставался президентом до 2036 года - к этому времени ему исполнится 83 года, и он станет верховным лидером России, пребывающим у власти дольше всего со времен Петра Великого. Похоже, что Россия вернулась к своей многовековой модели единоличного правления", - пишет газета Financial Times в своей редакционной статье. (...) "Как заметил бывший кремлевский политтехнолог Глеб Павловский, несмотря на свою репутацию стратега, Путин и его команда являются скорее политическим джаз-бэндом - мастерами импровизации. Редко это ощущение было сильнее, чем в этом году", - пишет газета, напоминая, что "первоначально российский лидер просигнализировал о конституционных изменениях, нацеленных на ослабление президентства и укрепление других ветвей власти, что спровоцировало слухи о том, что после 2024 года он останется у власти в ином облике, как "отец нации". Но затем Кремль, казалось, сделал поворот на 180 градусов. (...) Путин принял срежисированное предложение российского парламентария об устранении ограничения на два срока, что открыло ему путь оставаться в подкрепленной роли президента до старческой дряхлости". "Кремлевский бэнд изо всех сил старался, чтобы музыка продолжала звучать, когда коронавирус и война цен на нефть с Саудовской Аравией, в которой был допущен просчет, привели к падению цен на российский экономический источник. (...) Неловкие действия в отношении вируса и сравнительно слабая поддержка борющихся за выживание предприятий и семей еще больше ухудшили положение Путина", - говорится в статье. Издание полагает, что "пакет конституционных реформ получил поддержку в 78% на прошлой неделе отчасти потому, что изменение ограничений на президентские сроки было дополнено 200 других поправок, таких как индексация пенсий, против которых было трудно голосовать. В отличие от предыдущих выборов, личность Путина играла относительно небольшую роль. (...)" "На третьем десятке своего правления у путинского Кремля есть мало чего, что можно "продать" россиянам. (...) Путинская эра стабилизировала Россию после бурных 1990-х, но полностью не смогла использовать природные и человеческие ресурсы страны для того, чтобы сделать страну лидером, скажем, в производстве или инновациях. Модернизирующие реформы, необходимые для раскрытия потенциала России, подорвали бы ее правящую систему", - указывает Financial Times. "Пересмотр Конституции дает правящему кругу передышку, чтобы бросить деньги на повышение уровня жизни (...) и искать более молодого номинального лидера, который мог бы попытаться омолодить систему. Вполне возможно, что после 2024 года выбор опять может быть сделан в пользу того, чтобы Путин остался. Однако к тому времени бесконечных вариаций на одну и ту же старую мелодию может уже не хватить, чтобы удержать этот кремлевский бэнд у власти", - заключает редакция газеты. Источник: Financial Times