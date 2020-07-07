Выстрелы посреди улицы

"Мамихан У. бежал от режима своей родины Чечни в Австрию. Он не скрывал своей ненависти к правителю Кадырову. Теперь он мертв - многое говорит о заказном убийстве", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"Чеченец Мамихан У. погиб в Герасдорфе рядом с Веной, утром в субботу, в своем автомобиле, от нескольких выстрелов. Многое говорит о заказном политическом убийстве. Двое мужчин, также чеченцев, один из которых подозревается в совершении преступления, находятся в следственном изоляторе", - пишут журналисты Кристо Гроцев, Кристина Хебель и Александр Сарович.

"По данным Der Spiegel и сайта расследований Bellingcat, среди эмигрировавших в Европу чеченцев курсировала информация, что за голову Мамихана У. было назначено вознаграждение до 20 млн евро - предположительно представителями режима Рамзана Кадырова в Чечне, республике на российском Северном Кавказе".

"С 2005 года Мамихан У. жил в Австрии. Он приехал в страну во время Второй чеченской войны - по политическим причинам: он и его брат выступали против войны, которую Москва вела в республике", - отмечает издание.

"В феврале Мамихан У. рассказал украинскому онлайн-телеканалу "Свободный", как он для вида по заказу окружения Кадырова согласился выступать посредником убийц, которые должны были устранять его критиков в Европе. Речь шла о проукраинском чеченском боевике и его жене, а также о политике-националисте Игоре Мосийчуке. Он в 2014 году перед камерами использовал в качестве мишени портрет Кадырова".

"В действительности - по крайней мере, так рассказывал У. - он по всем случаям сотрудничал с органами безопасности Киева. Позднее он давал показания в украинском посольстве в Вене и даже встречался с Мосийчуком, который выжил после покушения, в результате которого погиб его телохранитель. Тем не менее У. не мог поехать в Киев, он не получил визу. После президентских выборов на Украине в 2019 году и реорганизации органов безопасности они якобы прервали связь с У. Он был этим очень расстроен, сказал политик Мосийчук в разговоре с Der Spiegel".

"Примерно за две недели до своего убийства У. позвонил ему и попросил купить и отправить ему бронежилет. Он назвал серьезными угрозы, поступавшие ему и его семье из Чечни . Недавно жену У. настоятельно попросили открыто дистанцироваться от своего мужа, чтобы защитить себя", - пишет издание.

"По его собственным словам, с 2008 года У. сотрудничал с австрийским ведомством по охране конституции, позднее также с украинской разведкой. Мужчина находился под защитой органов безопасности Австрии, его квартира была под наблюдением. От личной охраны, по данным прокуратуры Корнойбурга, он отказался".

"В своих видео он оскорблял Кадырова и его окружение. Это не всегда вызывало понимание и среди эмигрировавших чеченцев, несмотря на то, что видео просматривали сотни тысяч человек".

"Многие не поддерживали такую манеру, в том числе и я. Было ясно, что это не могло долго продолжаться, но это было его решение", - говорит Тумсо Абдурахманов, блогер, критикующий режим и проживающий в эмиграции в Швеции. Несколько месяцев назад на него также было совершено покушение".

"Как и политик Мосийчук, Абдурахманов полагает, что речь идет о заказном политическом убийстве. "За его голову были назначены деньги, в последний раз это были 20 млн евро", - говорит он. Муса Ломаев, еще один критически настроенный к режиму чеченский блогер, говорит о 10 млн евро, назначенных сторонниками Кадырова. (...) "Убийство показывает, что критики Кадырова и его окружения караются режимом", - говорит он".

"Оба арестованных чеченца молчат. 37-летний мужчина сначала рассматривался как свидетель, но он путался в показаниях. Предполагаемым убийцей является, по информации Bellingcat, 47-летний Сар-али А. О нем и его мотиве известно мало. Некоторое время он жил на Украине, прежде чем предположительно в 2004 году он приехал в Австрию и также подал запрос о предоставлении убежища. Впрочем, согласно проверенным Bellingcat данным, в 2014 и 2015 годах он перемещался по России. Это кажется странным, учитывая, что, по его собственным словам, он был вынужден покинуть страну в связи с политическим преследованием", - отмечает Der Spiegel.