Рыба становится зависимой от метамфетамина в реках, предупреждают ученые

"Рыбам грозит опасность стать зависимыми от метамфетамина, наркотика, частицы которого попадают в реки, предупреждает ученые в новом исследовании", - передает Daily Mail.

"Ученые Чешской Республики провели лабораторные эксперименты с речной форелью (Salmo trutta) в водах, загрязненных метамфетамином, запрещенным веществом. После погружения в воду, загрязненную метамфетамином, рыба становилась менее активной, но в то же время демонстрировала тревожный уровень зависимости, установили ученые", - говорится в статье.

"Метамфетамин попадает в наши водные пути непосредственно от потребителей наркотиков в их домах", - пишет Daily Mail.

"Исследование было проведено экспертами Чешского университета естественных наук в Праге. Метамфетамины, а также другие загрязняющие вещества, вызывающие растущую озабоченность, одинаково попадают в поверхностные воды через сбросы с очистных сооружений", - сообщил Daily Mail автор исследования Павел Горки.

"Употребляющие эти вещества выбрасывают их в канализационные системы, а затем эти вещества попадают в очистные сооружения, не предназначенные для переработки таких загрязнений. Наконец, загрязнители попадают в пресноводные экосистемы, и их уровень относительно низок, но обнаруживаем и биологически действенен", - заявил он.

"Зависимость от наркотических веществ может заставить рыбу собираться возле вредных сливов сточных вод "в поисках кайфа", говорится в статье. У людей метамфетамин вызывает повышенную активность и разговорчивость, снижение аппетита и приятное чувство благополучия или эйфории. Хотя метамфетамин запрещен, рецептурные препараты, такие как флуоксетин, также известный как Прозак, могут "придавать смелости" рыбам и изменять их поведение в наших водных путях, показывают исследования".

"Неясно, оказывают ли запрещенные наркотики влияние на поведение рыб при тех уровнях, которые все чаще наблюдаются в поверхностных водоемах", - отмечает Горки.

"Для своего исследования ученые изолировали речную форель в водном резервуаре в течение двух месяцев с добавлением одного микрограмма (мкг) метамфетамина - именно такой уровень ранее был обнаружен в пресноводных реках. Затем они переместили рыбу в резервуар с пресной водой, но предложили ей выбирать между пресной водой или водой, содержащей метамфетамин, через день в течение 10 дней. Исследователи исходили из того, что если рыба пристрастилась к низкому содержанию метамфетамина в воде, она испытывала бы эффект отмены и стала бы стремиться к получению вещества, когда оно будет доступно. В течение первых четырех дней рыбы, которые два месяца находились в аквариуме с наркотическим веществом, с большей вероятностью выбирали вернуться в аквариум с метамфетамином, чем рыбы, которые не подвергались длительному воздействию этого вещества".

"В течение этого времени рыбы, подвергавшиеся длительному воздействию наркотика, были менее активны, чем рыбы из контрольной группы, и исследователи обнаружили доказательства наличия препарата в их мозгу через 10 дней после значительного воздействия. Судя по результатам, даже низкие уровни запрещенных наркотиков в наших водных путях могут плохо влиять на животных, которые там живут", - говорится в статье.

"Выявление наркозависимости у дикой рыбы может стать еще одним примером неожиданного давления на виды, обитающие в городских условиях, - подчеркнул Горки.

Исследование было опубликовано в Journal of Experimental Biology.