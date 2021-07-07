Премьер-министр Литвы о мигрантах из Белоруссии: "Это европейская проблема"

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните рассказала в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung о наплыве сотен мигрантов из Белоруссии и опасениях по поводу белорусских и российских атомных электростанций.

За этот год, по состоянию на утро вторника, на литовской границе уже были задержаны 1363 мигранта, незаконно проникших в страну через Белоруссию. В последние дни их прибывает более сотни человек в день. "Их конечная цель - не Литва, - указала Шимоните. - Очень многие из них не имеют при себе паспортов. Они уже отправили паспорта в страны назначения, скорее всего, в Германию, Швецию и некоторые другие. Так что это европейская проблема. Мы должны разговаривать со странами происхождения мигрантов - в том числе на европейском уровне. Например, с Ираком и африканскими странами. Также с Турцией, потому что многие мигранты попадают в Белоруссию через аэропорт Стамбула. Лучшим ответом было бы показать, что осуществляется их возвращение на родину. Тем более что уже совершенно ясно, что лишь очень небольшой процент мигрантов может доказать, что они подвергались политическим преследованиям. В отличие от сотен белорусов, которые бежали к нам".

"Белоруссия предоставляет образование африканским студентам и зарабатывает на этом хорошие деньги. Некоторые из этих молодых людей, возможно, планируют таким образом приблизиться к ЕС. Такая информация есть у нашей погранслужбы. И мы узнали еще кое-что новое: что в Белоруссии внезапно повысили плату за обучение, из-за чего они больше не могут себе его позволить и поэтому вынуждены уезжать из страны", - добавила премьер-министр.

"Мы хотели оснастить границу техникой к 2024 году. В нынешней ситуации, я думаю, мы сможем сделать это во второй половине 2022 года. Нам придется потратить на это дополнительно 40 млн евро, половину в этом году, а остальное - в 2022 году. Но прежде всего, необходимо дать понять: любой, кто въедет сюда нелегально, будет отправлен обратно, если только он не подвергнется политическому преследованию", - подчеркнула политик.

"Новая белорусская Островецкая АЭС, расположенная очень близко к нашей границе, производит электроэнергию и недавно получила необходимые разрешения. Но без верховенства закона на такие процедуры нельзя полагаться. Наши законы запрещают нам покупать там электроэнергию. Другие страны тоже заявили, что не хотят покупать эту электроэнергию", - указала Шимоните.

Польские СМИ сообщают, что под Калининградом в России может появиться еще одна атомная электростанция. Польский предприниматель Зигмунт Солож-Жак и венгерский концерн MVM якобы хотят реанимировать там российский проект, который был заморожен в 2013 году.

"Это была бы безумная ситуация. Даже если отбросить соображения безопасности: где для этого электричества найти рынок сбыта? Для ЕС так важна "зеленая" повестка дня, а теперь кто-то хочет импортировать электроэнергию из страны, у которой нет такой повестки дня? Я была бы очень удивлена, если бы польское правительство, резко критиковавшее Островецкую АЭС, теперь поддержало бы такой проект", - заявила Шимоните.