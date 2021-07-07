Израильское исследование создает неопределенность: насколько эффективна вакцина от Biontech?

"Сообщения о снижении эффективности вакцины Comirnaty от компании Biontech в отношении дельта-варианта коронавируса вызвали во вторник обеспокоенность, в том числе среди инвесторов биотехнологической компании из Майнца. Согласно новым данным министерства здравоохранения Израиля, в июне эффективность вакцины против Covid-19 снизилась до 64%. Ранее этот показатель составлял 94%. Эффективность в отношении тяжелого течения заболевания снизилась с 98% до 93%", - сообщает немецкое издание Handelsblatt.

"Параллельно в стране распространился более агрессивный дельта-вариант вирус, сообщили в министерстве".

"Израиль считается лидером среди глобальных кампаний по вакцинации благодаря масштабному применению на ранних этапах мРНК-вакцины, разработанной компанией Biontech и ее американским партнером Pfizer. Из населения в 9,2 млн человек 5,2 млн считаются полностью привитыми. Поэтому страна обладает особенно обширным практическим опытом использования вакцины", - отмечает издание.

"Однако эксперт из берлинской клиники Charité предостерег от поспешных выводов. "К этим цифрам все же следует относиться с некоторой осторожностью. Методологически трудно определить точную эффективность вакцины в таких условиях, как в Израиле, с низким уровнем заболеваемости и локальными вспышками", - сказал Лейф Эрик Сандер в интервью агентству dpa во вторник".

"Израильское министерство также подчеркнуло, что данные пока имеют ограниченный характер", - передает Handelsblatt.

"Как заявили представители Biontech и Pfizer, компаниям пока ничего не известно об анализах из Израиля. Предприятие из Майнца сообщило, что эффективность вакцины против различных вариантов вируса регулярно проверяется. Было изучено более 30 вариантов, данные были собраны в соответствии с научными стандартами и опубликованы в научных журналах".

"В предыдущих анализах был сделан вывод о том, что защитный эффект вакцины в отношении дельта-варианта вируса несколько ниже, но все же относительно высок. Это показали как лабораторные испытания, так и реальные данные", - говорится в публикации.

"Так, по данным обсервационного исследования, проведенного в Шотландии, вакцина показала защитный эффект в 79% в отношении дельта-варианта вируса, в то время как эффективность в отношении альфа-варианта, который изначально наблюдался в Великобритании, достигла 92%. Анализ, опубликованный в журнале The Lancet, был основан на данных примерно 19,5 тыс. случаев заражения, 377 из которых подлежали лечению в стационаре".

"Правительственное агентство по здравоохранению Public Health England недавно представило анализ, показывающий, что вакцина компании Biontech снижает риск тяжелого течения заражений дельта-вариантом вируса, подлежащих лечению в больнице, на 96%", - говорится в публикации.