Нужно ли беспокоиться из-за варианта коронавируса Лямбда?

(...) "После британского, бразильского или индийского вариантов возникает вариант Лямбда. Эта мутация вируса, обнаруженная в Перу в декабре 2020 года, присутствует в 32 странах, в том числе в Великобритании, что вызывает беспокойство. Этот вариант может оказаться более заразным и более устойчивым к определенным вакцинам", - пишет журналист Le Figaro Майель Альдеберт.

"В предварительной публикации исследования Чилийского университета в Сантьяго ученые показали, что вариант Лямбда, также известный как C.37, может иметь более высокую заразность, чем варианты Альфа (британский) и Гамма (бразильский). "Наши данные впервые показывают, что мутации, присутствующие в спайк-белке варианта Лямбда, придают ему большую контагиозность и делают его менее уязвимым для антител, вырабатываемых вакциной CoronaVac", - сообщают они.

"Китайская вакцина, о которой идет речь, это не вакцина на основе матричной РНК, в ней используется традиционная технология с рекомбинантными белками. На данный момент никакие иные данные не доказывают, что этот вариант окажется более устойчивым к другим вакцинам", - пишет Le Figaro.

"С учетом того, что этот вариант быстро распространился в Перу, Эквадоре, Чили и Аргентине, мы полагаем, что Лямбда имеет высокую вероятность стать вариантом, вызывающим озабоченность", - заключили ученые в своем исследовании, которое еще не было оценено научным сообществом.

(...) "Вариант Лямбда тревожит исследователей, потому, что он представляет собой "довольно необычный набор мутаций по сравнению с другими вариантами", - объяснил Джефф Барретт, директор геномной инициативы COVID-19 в институте Сенгера в Великобритании, в газете Financial Times. В английской газете речь идет о мутации под названием L452Q, аналогичной мутации L452R, которая, как предполагается, способствует высокой заразности варианта Дельта, что особенно заинтриговало ученых", - говорится далее.

(...) "ВОЗ, со своей стороны, отнесла вариант Лямбда к группе "вызывающие интерес", где уровень бдительности ниже, чем в группе "вызывающие обеспокоенность", где обнаруживаются варианты Альфа, Дельта, Бета или Гамма", - резюмирует журналист.