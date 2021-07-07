В Белоруссии после политических оппонентов мишенью режима стали независимые исследователи

(...) "Белорусский режим продолжает безудержное подавление оппозиции. Виктор Бабарико, бывший главный соперник Александра Лукашенко на президентских выборах, во вторник, 6 июля, был приговорен к 14 годам лишения свободы за коррупцию. Этого 57-летнего бывшего банкира, которого правозащитники считают политическим заключенным, арестовали незадолго до выборов 9 августа 2020 года. Ему предстоит отбывать наказание "в колонии усиленного режима", уточнили его сторонники в его аккаунте в Twitter", - пишет журналистка Le Monde Фостина Венсан.

(...) "Безумный срок человеку, который решил пойти в политику и стал одним из лидеров, которые разбудили страну от долгого сна", - отреагировала Светлана Тихановская, центральная фигура оппозиции, находящаяся в изгнании в Литве. Посольство США в Минске осудило "жестокую имитацию" белорусского правосудия. (...) ЕС потребовал "немедленного и безоговорочного" освобождения Бабарико, а также 530 других политических заключенных", - говорится в статье.

(...) "В ответ на западные санкции Белоруссия 28 июня объявила о приостановке своего участия в инициативе ЕС "Восточное партнерство" и отзыве своего посла в Брюсселе. Не исключена также причастность режима к внезапному притоку мигрантов в Литву, заявил во вторник председатель Евросовета Шарль Мишель, подчеркнув, что члены ЕС "не наивны и не позволят себя запугать". За сутки литовские пограничники арестовали 131 человека, в основном это выходцы из Африки и Ближнего Востока, прибывшие с территории Белоруссии, в результате чего число нелегальных мигрантов, въехавших в страну с начала года, составило 1300 человек по сравнению с 81 за весь 2020 год", - отмечает автор статьи.

"Внутри страны режим еще больше расширил репрессии, теперь нападая на новую часть общества. На этот раз мишенью стали независимые эксперты. Два исследователя, Татьяна Кузина и Валерия Костыгова, были задержаны соответственно 28 июня и 1 июля. Обвинения против них в настоящее время неизвестны, однако продление их содержания под стражей заставляет их сторонников опасаться худшего", - указывает Венсан.

"Татьяна Кузина, соучредитель, преподаватель и исследователь школы молодых менеджеров в сфере государственного управления, участвовала в различных исследовательских проектах, финансируемых Европой, так же, как и политолог Валерия Костюгова, - пишет Le Monde. "Их арест является сильным сигналом, - утверждает Юлия Шукан, научный сотрудник Университета Париж-Нантер и подруга Татьяны Кузиной. - Репрессии уже нацелены не только на тех, кто выражает иное мнение на улице, но и на тех, кто проводит исследования и способствует распространению западных ценностей".

"Эти два исследователя были одними из немногих экспертов, все еще работающих в Белоруссии. Большинство уже вынуждены были покинуть страну. В июне по очереди уехали известный политолог Артем Шрайбман и специалист в области экономики и политики Сергей Чалый, - комментирует автор публикации. "Все исследователи чувствуют приближение опасности, - поясняет Шукан. - Казалось бы, эти люди защищены своей известностью или тем, что они не на виду. Но они заложники режима, который наносит сильный удар. Мы переживаем период эскалации, которому не видно конца".