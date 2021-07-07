Архив
Поиск
Inopressa

Иностранная пресса о России и не только
Press digest
7 июля 2021 г.
7 июля 2021 г.

Фостина Венсан | Le Monde

В Белоруссии после политических оппонентов мишенью режима стали независимые исследователи

(...) "Белорусский режим продолжает безудержное подавление оппозиции. Виктор Бабарико, бывший главный соперник Александра Лукашенко на президентских выборах, во вторник, 6 июля, был приговорен к 14 годам лишения свободы за коррупцию. Этого 57-летнего бывшего банкира, которого правозащитники считают политическим заключенным, арестовали незадолго до выборов 9 августа 2020 года. Ему предстоит отбывать наказание "в колонии усиленного режима", уточнили его сторонники в его аккаунте в Twitter", - пишет журналистка Le Monde Фостина Венсан.

(...) "Безумный срок человеку, который решил пойти в политику и стал одним из лидеров, которые разбудили страну от долгого сна", - отреагировала Светлана Тихановская, центральная фигура оппозиции, находящаяся в изгнании в Литве. Посольство США в Минске осудило "жестокую имитацию" белорусского правосудия. (...) ЕС потребовал "немедленного и безоговорочного" освобождения Бабарико, а также 530 других политических заключенных", - говорится в статье.

(...) "В ответ на западные санкции Белоруссия 28 июня объявила о приостановке своего участия в инициативе ЕС "Восточное партнерство" и отзыве своего посла в Брюсселе. Не исключена также причастность режима к внезапному притоку мигрантов в Литву, заявил во вторник председатель Евросовета Шарль Мишель, подчеркнув, что члены ЕС "не наивны и не позволят себя запугать". За сутки литовские пограничники арестовали 131 человека, в основном это выходцы из Африки и Ближнего Востока, прибывшие с территории Белоруссии, в результате чего число нелегальных мигрантов, въехавших в страну с начала года, составило 1300 человек по сравнению с 81 за весь 2020 год", - отмечает автор статьи.

"Внутри страны режим еще больше расширил репрессии, теперь нападая на новую часть общества. На этот раз мишенью стали независимые эксперты. Два исследователя, Татьяна Кузина и Валерия Костыгова, были задержаны соответственно 28 июня и 1 июля. Обвинения против них в настоящее время неизвестны, однако продление их содержания под стражей заставляет их сторонников опасаться худшего", - указывает Венсан.

"Татьяна Кузина, соучредитель, преподаватель и исследователь школы молодых менеджеров в сфере государственного управления, участвовала в различных исследовательских проектах, финансируемых Европой, так же, как и политолог Валерия Костюгова, - пишет Le Monde. "Их арест является сильным сигналом, - утверждает Юлия Шукан, научный сотрудник Университета Париж-Нантер и подруга Татьяны Кузиной. - Репрессии уже нацелены не только на тех, кто выражает иное мнение на улице, но и на тех, кто проводит исследования и способствует распространению западных ценностей".

"Эти два исследователя были одними из немногих экспертов, все еще работающих в Белоруссии. Большинство уже вынуждены были покинуть страну. В июне по очереди уехали известный политолог Артем Шрайбман и специалист в области экономики и политики Сергей Чалый, - комментирует автор публикации. "Все исследователи чувствуют приближение опасности, - поясняет Шукан. - Казалось бы, эти люди защищены своей известностью или тем, что они не на виду. Но они заложники режима, который наносит сильный удар. Мы переживаем период эскалации, которому не видно конца".

Источник: Le Monde


facebook
Все статьи за сегодня
Статьи по разделам

В России

Спорт

История и культура

Скандалы и происшествия

В мире

Экономика

Война

Разное

Наука и жизнь

Экстремальная ситуация

Ближний Восток

Закон и преступность

Аналитика
Rating@Mail.ru
Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире
Разрешается свободное использование текстов, ссылка обязательна (в интернете - гипертекстовая).
© 1999-2021 InoPressa.ru
                                                                                                                                                                                                                                               