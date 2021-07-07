Дональд Трамп - не худший президент США, считают историки

(...) "При каждой смене администрации с 2000 года американский политический телеканал C-SPAN опрашивает группу историков и наблюдателей за американской политической жизнью, чтобы составить рейтинг президентов США", - пишет Slate.fr.

"В выпуске 2021 года для оценки президентов США были приглашены более 140 экспертов, которые оценивали их по различным категориям лидерства: способность убеждать, урегулирование кризисов, экономическое управление, моральный авторитет, международные отношения, отношения с Конгрессом, стремление к равной справедливости для всех, результативность в контексте времени, и т. д.", - говорится в статье

(...) "Как и в предыдущем рейтинге, первые три места занимают Авраам Линкольн, Джордж Вашингтон и Франклин Делано Рузвельт", - указывает автор статьи. - (...) Барак Обама замыкает десятку лидеров рейтинга и впервые появляется в такой высокой позиции. В предыдущем рейтинге первый афроамериканский президент занимал 12-е место, а теперь он опережает Линдона Джонсона и Вудро Вильсона".

"Несмотря на указание C-SPAN о том, что данное исследование не является научным, любители американской политики уже начали обсуждать результаты рейтинга 2021 года. В целом, рейтинг выглядит достаточно последовательным, однако можно поставить под сомнение место отдельных президентов. Джон Ф. Кеннеди, занявший 8-е место, правил только 2 года и 10 месяцев, прежде чем его убили в Далласе в 1963 году. Он фигурирует в десятке лучших в четвертый раз подряд, хотя его политические действия были ограниченными. Порой складывается впечатление, что окружающий его миф берет верх над объективностью специалистов", - говорится в статье.

(...) "Все с нетерпением ждали позицию Дональда Трампа в этом рейтинге. Анализ его послужного списка представлялся сложным, поскольку данный персонаж в период с 2016 по 2020 год вызвал и распалил немало страстей. Эксперты пришли к выводу, что его президентство было одним из худших в истории Соединенных Штатов и поставили его на 41-е место из 44. Трамп, который за 4 года столкнулся с двумя судебными процессами по импичменту, занял последнее место по "моральному авторитету" и "административным навыкам", - пишет Slate.fr.

"Его лучшие результаты достигнуты в категориях "способность убеждать" (32-е место) и "экономическое управление" (34-е место). Бывший президент, никогда не упускающий возможности полезть в драку с теми, кто критикует его работу, пока хранит молчание. Удивительное отсутствие реакции для человека, неоднократно заявлявшего о том, что он "лучший президент в истории", - анализирует издание.

"Положение Трампа в рейтинге все же может измениться в следующих выпусках, особенно если ему удастся вернуться в Белый дом в 2024 году. Также не исключено, что мнения и восприятие со временем меняются, - предполагает издание. - (...) На 44-м и последнем месте в рейтинге находится Джеймс Бьюкенен, президент Соединенных Штатов с 1857 по 1861 год. Его пребывание на этой должности ознаменовалось несколькими кризисами, которые обострили напряженность между южными и северными штатами. (...) Корентин Селлин профессор истории и специалист по американской политике, вспоминает мандат Джеймса Бьюкенена в эпизоде сериала "Президенты" на France Inter: "Он действительно считается человеком, который чуть не погубил Союз. Вплоть до того, что для любого президента подобный предел оказался недостижимым. Кого бы вы ни начали сравнивать с ним, оказывается, что он потерпел настоящую политическую катастрофу".

"Это связано с тем, что через четыре недели после окончания его президентства разразилась Гражданская война. Его преемник Авраам Линкольн через некоторое время вошел в историю благодаря тому, что он выиграл конфликт и спас Союз. Если бы Джеймс Бьюкенен находился у власти еще четыре года, Соединенных Штатов сегодня бы не существовало", - резюмирует издание.