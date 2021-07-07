Месть Лукашенко

"Виктор Бабарико бросил вызов белорусскому диктатору Александру Лукашенко, и теперь ему придется горько за это расплачиваться. Суд в Минске приговорил бывшего банкира к 14 годам лишения свободы и штрафу в размере, эквивалентном 11 млн евро, за предполагаемую коррупцию и отмывание денег", - пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.

"Чуть более года назад Барбарико осмелился объявить о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах, - напоминает журналист Франк Герольд. - Тогда 56-летний мужчина легко собрал необходимые подписи. Если бы Белоруссия была демократической страной, он был бы перспективным кандидатом. Но Лукашенко не допустил справедливого состязания. Когда Бабарико вместе с сыном направлялся в избирательную комиссию для подачи заявления, они оба были арестованы".

"До этого дня ничто не указывало на то, что Бабарико может стать оппозиционером, - отмечает издание. - Он сделал карьеру банкира и возглавлял Белгазпромбанк, дочернюю структуру российского государственного концерна "Газпром", который имеет влияние и в Белоруссии. Это обстоятельство некоторое время даже подпитывало подозрение, что за кандидатурой Бабарико может стоять Кремль".

"Москва, как считалось, в конце концов устала от капризов переменчивого диктатора в Минске, который уже сжег миллиарды российских кредитов для поддержания своей власти. Но президент Владимир Путин добавил Лукашенко еще несколько миллионов и даже пальцем не пошевелил для защиты Бабарико", - говорится в статье.

"Репрессии против оппозиции сопровождаются постоянными предупреждениями Лукашенко о государственном перевороте. Несколько дней назад диктатор заявил, что органы безопасности раскрыли террористические ячейки, контролируемые из Германии и Украины. Зловещие "отряды самообороны" якобы планировали нападения на российскую военную базу, из Литвы прилетали беспилотники с канистрами взрывчатки, а через украинскую границу контрабандой перевозилось огромное количество оружия".

"Политолог Валерий Карабалевич убежден, что Лукашенко совершенно безразлично, верит ли народ в его параноидальные фантазии. Диктатор гораздо больше заинтересован в поддержании напряженности в стране, сказал он в интервью оппозиционной газете "Белорусский партизан". Чтобы мобилизовать своих сторонников в органах государственной власти и безопасности и оправдать беспрецедентные репрессии, Лукашенко в своих публичных выступлениях постоянно рисует картину страны, осажденной внешними врагами и находящейся под смертельной угрозой со стороны внутренних врагов. Пока диктатору удается удерживать свою властную элиту. На режиме не появляется трещин", - констатирует издание.

"Приговор Бабарико - это и сигнал для лидера оппозиции Светланы Тихановской, которая живет в изгнании в Литве. Ее муж Сергей в настоящее время находится под судом в Гомеле", - пишет Der Tagesspiegel.