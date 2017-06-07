Видимо, Коми воздержится от заявлений, препятствовал ли Трамп правосудию

"Уволенный директор ФБР Джеймс Коми публично перескажет разговоры с Дональдом Трампом, но воздержится от заявлений о том, считает ли он, что президент стремился воспрепятствовать федеральному расследованию роли России в выборах 2016 года", - пишет корреспондент Bloomberg Крис Стром, ссылаясь на неназванного "человека, знакомого с мыслями Коми". Речь идет об ожидаемых показаниях Коми на заседании сенатского комитета по делам разведки в четверг.

"Источник сказал, что Коми уже скоординировал свои показания с Робертом Мюллером - другим экс-главой ФБР, который теперь в качестве спецпрокурора курирует расследования в отношении России", - пишет издание.

Ожидается, что Коми затронет несколько спорных вопросов, в том числе вопрос о том, просил ли его Трамп прекратить расследование в отношении Майкла Флинна - уволенного советника по нацбезопасности. Вероятно, Коми прокомментирует и утверждения Трампа, что Коми три раза уверял его, что он не является фигурантом какого-либо расследования.

Заседание комитета обещает стать одним из поворотных моментов президентства Трампа, считает издание. Ранее Коми публично подтвердил, что расследование затрагивало вопрос о том, состоял ли в сговоре с Москвой кто бы то ни было из приближенных Трампа.