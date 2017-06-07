Настоящий мачо Путин, сидя за рулем, прокатил Оливера Стоуна

В четырехсерийном документальном фильме "Интервью Путина", который снял американский режиссер Оливер Стоун, российский президент ведет машину, а Стоун расспрашивает его об Эдварде Сноудене, пишет Bloomberg. "Путин рассуждает на свои любимые темы, в том числе о том, что США в геополитике переоценивают свои силы, но также показано, как он с каменным лицом смотрит фильм "Доктор Стрэнджлав", - повествуют журналисты Джейк Рудницки, Илья Архипов и Генри Мейер, напоминая, что это сатирический фильм об опасности ядерного апокалипсиса.

"Он объяснил, что у него, как у президента, никогда не было ни одного неудачного дня, потому что он мужчина", - пишут авторы, пересказывая документальный фильм Стоуна. "Я не женщина, так что у меня не бывает плохих дней", - говорит Путин Стоуну. И уточняет: "Я никого не пытаюсь оскорбить [этим сравнением. - Прим. ред.]. Просто такова природа вещей. Существуют определенные природные циклы". [Все цитаты в статье приведены в переводе с английского текста на сайте издания. - Прим. ред.]

Издание сообщает, что его журналисты ознакомились с первыми двумя сериями фильма, который выйдет в эфир 12-15 июня. Авторы приводят еще несколько цитат: "Путин сказал Стоуну, что "наш первый контакт со Сноуденом был в Китае", объясняя, что Россия предложила убежище, так как "в то время нам сказали, что этот человек хотел бороться с нарушениями прав человека".

По словам журналистов, Стоун берет интервью у Путина "в стиле, который позволяет российскому лидеру задавать тон".

По мнению авторов, в фильме иногда именно Путин, а не Стоун "кажется глашатаем умеренности".

Стоун спрашивает: "Может быть, Уолл-стрит активно старается уничтожить российскую экономику в интересах США?" "Путин отвечает уклончиво, говорит лишь, что администрация США воспринимает Россию как "конкурента", - пишут авторы.

"Стоун спросил Путина, означает ли принятый в 2013 году закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних, что гомосексуалы подвергаются дискриминации. "Никаких ограничений нет", - сказал Путин, противопоставив Россию некоторым мусульманским государствам, где, как он сказал, геям угрожает смертная казнь. Но когда его спросили, стал бы он, оказавшись на подлодке, принимать душ рядом с геем, российский лидер ответил со смехом: "Что ж, я предпочту не ходить с ним в душ. Зачем его провоцировать? Но вы же знаете, что я мастер по дзюдо".

По словам авторов, Путин оживился, обсуждая вызовы для доктрины взаимного гарантированного уничтожения, особенно программу ПРО США.

"На сегодняшний день противоракетный щит не защитит территорию США", - сказал Путин Стоуну. "Никто не выживет" в войне между ядерными сверхдержавами, заявил он.