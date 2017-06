7 июня 2017 г. Спенсер Экерман | The Daily Beast У Майкла Флинна был план работать с российскими военными - не то чтобы законный "Первый советник Дональда Трампа по национальной безопасности так настойчиво подталкивал Пентагон к сотрудничеству с российскими военными, что его инициатива, вероятно, могла бы нарушить закон, если бы ее внедрили, - сообщает Спенсер Экерман в The Daily Beast. - Четверо действующих и бывших служащих Пентагона сказали The Daily Beast, что в течение краткого срока службы Майкла Флинна в Белом доме отставной генерал выступал за расширение относительно узкого военного коммуникационного канала (предназначенного для обеспечения безопасного расстояния между американскими и российскими летчиками), чтобы проверить, не смогут ли две страны совместно бороться с так называемым "Исламским государством"*". "Эта инициатива так ни к чему и не привела, отчасти из-за того, что ей воспротивились Пентагон и Центральное командование ВС США, а также из-за законодательного запрета, наложенного Конгрессом, и, в конечном счете, отставки Флинна", - говорится в статье. "Внутри Пентагона, по словам бывшего высокопоставленного должностного лица Министерства обороны США, "было много страха, что мы дойдем до прямого сотрудничества [с Россией] через этот канал", - передает автор. "Все перспективы, которые были у этой идеи, умерли, когда министр обороны Джеймс Мэттис дал понять, что не подпишет никаких разрешений, необходимых, чтобы дать зеленый свет сотрудничеству, по словам двух бывших высокопоставленных должностных лиц Министерства обороны США", - сообщается далее. "Хотя план был "плохо сформулирован", по словам высокопоставленного должностного лица Министерства обороны, служащие Пентагона были ошеломлены тем, что они восприняли как заискивание Флинна перед Россией, - проявлением его близости к ней, из-за которой его в конце концов уволили. Этот шаг вписывался в схему, подразумевающую вручение оливковой ветви Кремлю, который, как заключила американская разведка, вмешался в президентские выборы на стороне Трампа", - говорится в статье. "Все знали, откуда это идет", - сказал чиновник Минобороны США, имея в виду Флинна. "В 2015 году Россия отправила своих военных в Сирию, чтобы поддержать режим своего марионеточного президента Башара Асада, - напоминает Экерман. - Американские самолеты и спецподразделения уже атаковали ИГИЛ* на северо-востоке Сирии. Так как близость ВВС двух мировых держав повышала риск случайной конфронтации, Пентагон и Кремль установили коммуникационную линию, известную как "деконфликтационный канал", чтобы уменьшить эту опасность". "К тому времени Россия отхватила Крым у Украины, и контролируемый Республиканской партией Конгресс принял меры, чтобы цель деконфликтационного канала нельзя было расширить по закону. Начиная с 2015 года ежегодный "Закон об ассигнованиях на национальную оборону", известный как NDAA, содержит положение о запрете "любого двустороннего военного сотрудничества между правительствами Соединенных Штатов и Российской Федерации" без снятия этого запрета министром обороны США", - говорится в статье. Экерман сообщает, что Флинн через Совет национальной безопасности начал предлагать Пентагону принять роль России в Сирии. По словам журналиста, Флинн хотел, чтобы Пентагон использовал деконфликтационный канал для выяснения того, какой порядок совместной с США борьбы с ИГИЛ* русские считали возможным. "Если бы такое предложение внедрили, очевидно, был бы нарушен содержащийся в NDAA запрет на сотрудничество с Россией. Штат адвокатов Пентагона уже агрессивно рассмотрел это положение и предоставил указания, как сделать так, чтобы Пентагон соблюдал данный закон. Отчасти из-за этого Пентагон воспротивился поступившему в 2016 году от Джона Керри предложению расширить обмен с Россией разведданными по Сирии, чтобы обеспечить выполнение русскими условий перемирия", - указывает Экерман. "Адвокат Флинна не ответил на просьбу о комментарии", - говорится в статье. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ. Источник: The Daily Beast