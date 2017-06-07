Немецкие земли растратили более миллиарда евро во время миграционного кризиса

В ходе миграционного кризиса немецкие земли, по данным региональных счетных палат, растратили или превысили расходы на сумму свыше 1 млрд евро, сообщает немецкий журнал Focus со ссылкой на журнал WirtschaftsWoche.

Как говорится в материале, речь идет об оплате беженцам жилья по высоким ставкам, ошибках при планировании потребностей мигрантов, о покупке земельных участков и оплате размещения мигрантов по завышенным ценам. Оценка ущерба в миллиард евро была озвучена на конференции президентов земельных счетных палат.

Как показал опрос WirtschaftsWoche среди счетных палат 16 немецких федеральных земель, большая их часть в настоящее время "проверят расходы, связанные с беженцами, за 2015 и 2016 годы". Конкретные случаи проверяются в федеральных землях Нижняя Саксония, Гамбург, Рейнланд-Пфальц, Баден-Вюртемберг, Бранденбург, Берлин и Гессен, передает корреспондент.

К примеру, в Берлине счетная палата в докладе за 2016 год критикует работу Берлинского ведомства здравоохранения и социального обеспечения (LAGeSo). При предоставлении квартир беженцам региональные власти пользовались услугами частных компаний. Счетная палата критикует отсутствие тендеров при заключении договоров с частными подрядчиками. Цена, на которую согласилось LAGeSo, оказалась завышена, по оценкам, на 23%, что названо "порочной" и "безответственной" практикой.

К тому же по всей Германии частные фирмы пользовались бедственным положением местных властей. К примеру, многие производители контейнеров для временного проживания беженцев, по сообщению радиостанции NDR, вели "наглую" и "неприличную" ценовую политику. В нижнесаксонском Вунсторфе одна из компаний всего за несколько месяцев повысила цену на контейнеры втрое - почти до 500 тыс. евро. В некоторых местах цены завышались в пять, а то и в десять раз, говорится в статье.