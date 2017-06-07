Трамп поручил Тиллерсону наладить американо-российские отношения

"Президент Дональд Трамп дал госсекретарю Рексу Тиллерсону пугающе сложное поручение - восстановить американо-российские отношения", - утверждает журналист Foreign Policy Робби Греймер.

"Во вторник, во время визита в Новую Зеландию, Тиллерсон сказал журналистам, что Трамп попросил его наладить отношения с Москвой, хотя Белый дом сотрясается от многочисленных скандалов и расследований по поводу российских связей президентского избирательного штаба", - говорится в статье.

"Президент попросил меня начать процесс возобновления диалога с Россией, чтобы посмотреть, можем ли мы вначале стабилизировать эти отношения, дабы они не ухудшились еще больше", - сказал Тиллерсон на совместной пресс-конференции с новозеландским премьером Биллом Инглишем. Затем, по его словам, есть намерение "приступить к восстановлению некого уровня доверия" в отношениях с Москвой.

"Тиллерсон сказал, что Трамп просил его обеспечить, чтобы ни "громы и молнии" в публичной сфере, ни расследования ФБР и Конгресса в отношении его связей с Россией не препятствовали каким-либо образом его работе", - передает автор.

"Президент четко сказал мне: не позволяйте, чтобы то, что происходит здесь в политической сфере, мешало вам выполнять работу, которую вам нужно осуществить в отношении этих отношений", - сказал Тиллерсон. По мнению журналиста, он имел в виду продолжающееся расследование контрразведки США. "Он совершенно четко сказал мне, что надо продвигаться в любом темпе и в областях, где, как я думаю, мы могли бы достичь прогресса", - уточнил госсекретарь.