"Российский скандал" Трампа уже довлеет над его внешней политикой

8 августа 1974 года президент Ричард Никсон выступил со своим знаменитым обращением к нации, в котором заявил: "Я уйду с президентского поста завтра в полдень". Практически забыто то, что эта речь на 40% была сосредоточена на внешней политике, пишет член Совета по международным отношениям Мика Зенко в статье для Foreign Policy.

"Это напрямую связано со всем 15-месячным периодом между назначением Арчибальда Кокса в мае 1973 года специальным прокурором для расследования взлома в Уотергейте и уходом Никсона из Белого дома. Администрация Никсона в течение этого времени принимала одно за другим внешнеполитические решения - от одобрения поддерживаемого США государственного переворота демократически избранного правительства "Народного единства" Сальвадора Альенде в Чили и операции Nickel Grass, стратегической переброски по воздуху оружия и припасов в Израиль во время "Войны Судного дня", до участия в двух встречах с генсеком КПСС Леонидом Брежневым, результатом которых стали ограничения стратегических ядерных вооружений - и на все это, без сомнения, повлияло, открыто и негласно, растущее внутреннее давление в связи с Уотергейтским скандалом и попытками его замять", - говорится в статье.

"Что подводит нас к Дональду Трампу. Америка и практически весь мир по понятным причинам увлечены этим цирком с утечками, действиями не в своих интересах и скандалом, который в настоящее время разгорается в Белом доме, - пишет Зенко. - Но Трамп, вероятно, останется в Овальном кабинете, по крайней мере до тех пор, пока не будут завершены различные расследования по обвинениям в сотрудничестве его предвыборного штаба с Россией. Если история хоть чему-нибудь учит, то вместе они должны занять два или три года". Этого достаточно для разработки и реализации важных направлений во внешней политике, указывает автор.

"В 1973 году Энтони Лейк и Лесли Гелб написали увлекательное эссе для этого журнала под названием "Уотергейт и внешняя политика", в котором были изложены все пути, которыми этот скандал может повлиять на внешнюю политику Никсона. Многое из того, о чем они предупреждали, произошло, и все это актуально и сегодня", - говорится в статье.

"Взять хотя бы центральный вопрос нынешней дипломатической повестки дня Трампа: Северную Корею", - пишет Зенко, напоминая о все более угрожающих заявлениях администрации США в адрес этой страны.

Президент Трамп, сталкиваясь с разрастающимися скандалами, постоянно низкими показателями индекса одобрения и даже угрозой импичмента, может решить, что превентивное нападение на Северную Корею стоит вызванного им ущерба и последствий, говорится в статье. "Научные данные неоднозначны по вопросу о том, ввязываются ли главы правительств, столкнувшиеся с внутренней нестабильностью, в такие "отвлекающие" войны, применяя силу, чтобы отвлечь внимание общественности и обеспечить поддержку их руководства", - пишет Зенко, приводя в качестве примера подобных войн вторжение в Панаму Буша-старшего в 1989 году и атаку Клинтона на объекты "Аль-Каиды"* и Ирак в 1998-м. "Однако представляется очевидным, что президенты более склонны принимать подобные отвлекающие меры, когда они по своей природе недоверчивы и воспринимают мир в упрощенных черно-белых тонах - что прекрасно характеризует Трампа", - говорится в статье.

"Другой возможный исход, который следует учитывать в отношении внешней политики администрации Трампа, - ситуация, когда находящийся на осадном положении президент все больше отстраняется от дел, оставаясь при исполнении служебных обязанностей", - пишет Зенко, напоминая, что именно так поступил Никсон, фактически доверив внешнеполитические дела Генри Киссинджеру. Так, во время турецкой интервенции на Кипре в июле 1974 года Киссинджер просто позвонил Никсону, чтобы сообщить ему о том, что решил Киссинджер. Поскольку Трамп уже предоставил "полную свободу действий" министру обороны Джеймсу Мэттису, вполне реально представить, что глава Пентагона может извещать президента, удалившегося в одно из своих поместий, о важных военных решениях, которые уже начали реализовываться, полагает автор.

*"Аль-Каида" - террористическая организация, запрещенная в РФ.