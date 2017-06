7 июня 2017 г. Генри Фой, Лайонел Барбер и Макс Седдон | Financial Times "Роснефть" форсирует свое сражение в залах суда с "Системой" "Роснефть" повысила ставку в своем судебном иске к "Системе", пишут журналисты Financial Times Генри Фой, Лайонел Барбер и Макс Седдон. Суд удовлетворил просьбу "Роснефти" об увеличении компенсации, которую компания требует за предполагаемый ущерб, нанесенный ее филиалу - "Башнефти" - в период, когда та находилась в собственности "Системы". Суд также разрешил соакционеру "Башнефти" присоединиться к делу в качестве соистца. "Это дело сталкивает могущественного главу "Роснефти" Игоря Сечина с владельцем "Системы", миллиардером Владимиром Евтушенковым, который в 2014 году провел три месяца под домашним арестом, когда Россия ренационализировала "Башнефть", - пишет издание. "В прошлом году "Роснефть", вопреки публичным возражениям высокопоставленных чиновников правительства, купила контрольный пакет акций "Башнефти" за 5,8 млрд долларов. Союзники Евтушенкова назвали этот шаг попыткой Сечина захватить могущество. Глава "Роснефти" это отрицает", - пишет газета. "Я не могу терпеть неудачи при защите моих акционеров, - сказал Сечин в интервью изданию, - и я [сделал это] правильным образом. Я обратился в суд". Газета комментирует: "Эта битва в судах воспринимается многими инвесторами как "лакмусовая бумажка", отражающая состояние прав акционеров в России. Она возбудила опасения, что государство может опротестовать спорные сделки по приватизации, благодаря которым появились олигархи". Глава "Системы" Михаил Шамолин сказал: "[Это судебное дело] подрывает некоторые из самых базовых законов и принципов корпоративного управления, а также прав и практик акционеров". Со своей стороны, Сечин сказал: "Мы осознали, что некоторые активы, которые были в "Башнефти", были отделены от "Башнефти". Либо проданы по очень низкой цене, либо была какая-то схема, в результате которой акционеры "Башнефти" не получали ничего". Газета пишет: "Некоторые инвесторы предположили, что судебный иск был проверкой на поддержку Сечина президентом Путиным". Они провели параллели с уголовным делом в отношении Евтушенкова в 2014 году. "В Москве широко бытовало мнение, что это дело затеяно по просьбе Сечина", - напоминают авторы. "Сечин должен был знать, что "ему нужно сделать это законно, в суде, и иметь сильные аргументы", утверждает один высокопоставленный сотрудник московского инвестбанка. "Номер первый примет сбалансированное решение", - добавил он, подразумевая Путина", - говорится в статье. "Это явно что-то личное" между Сечиным и Евтушенковым, предположил некий иностранный инвестор, пожелавший остаться анонимным. "Это, в сущности, нехорошо. И немножко странно, что его наказывают дважды", - добавил он. Сечин опроверг это мнение: "У нас нет конфликта с Евтушенковым. Ничего личного". Иск не поколебал уверенность "Системы" на российском рынке, сказал Шамолин. "Мы считаем, что наши аргументы сильны, и сделаем все, чтобы выиграть это дело средствами в рамках юридической и деловой практики, - сказал он. - Бизнес идет своим чередом. /.../ Мы не приостановили ни один из наших проектов. У нас на подходе активные инвестиционные сделки, и мы ни одну из них не прекратили". Источник: Financial Times