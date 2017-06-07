Мишель Обама раскрыла, что муж носил один и тот же смокинг на протяжении восьми лет, но никто этого не заметил

"Чувство стиля Барака Обамы не было ни смелым, ни причудливым, но оно все же завоевало достаточно поклонников, - пишет Мая Оппенхейм в британском издании Independent. - Его назвали самым хорошо одетым президентом со времен Джона Кеннеди, и Обама, по-видимому, знал, как одеваться по любому случаю".

Президент чувствовал себя комфортно как в классическом черном смокинге на официальных приемах, так и в пресловутых "маминых джинсах" (джинсы с высокой посадкой и свободным от бедра кроем. - Прим. ред.) в нерабочее время, говорится в статье.

"Тем не менее, теперь выяснилось, что Обама вкладывал меньше времени и энергии, чем казалось, в свой внешний вид, - информирует издание. - Мишель Обама раскрыла, что ее мужу так нравился его смокинг, что он проносил его все восемь лет своего президентства".

"Это несправедливо - это как Фред Астер и Джинджер Роджерс (голливудский дуэт, Астер носил легендарный фрак. - Прим. ред.): чтобы мы ни делали, он надевает один и тот же смокинг", - рассказала бывшая первая леди во время выступления на Всемирной конференции разработчиков Apple во вторник.

"Так вот, люди фотографируют туфли, которые я надеваю, браслеты, бусы - они не прокомментировали, что за восемь лет он носил один и тот же смокинг, одни и те же ботинки", - передает автор слова Мишель Обамы. "А он еще этим и гордился. Он: "Ммм, я готов. Я готов за 10 минут. А сколько у тебя времени ушло?" А я ему: "Убирайся отсюда", - цитирует журналистка бывшую первую леди.

Размышляя о жизни после ухода из Белого дома, Барак Обама отметил: "Теперь я могу спокойно носить мамины джинсы. Я ненавижу узкие джинсы".