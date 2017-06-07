Лондонский теракт связан с экстремистской сетью проповедника ненависти Анджема Чудари

"Как обнаружилось, кровавая бойня, в ходе которой погибли семь человек и десятки были ранены оживленным субботним вечером на Лондонском мосту, - последнее по времени зверство, связанное с экстремистской сетью Анджема Чудари", - сообщает Лиззи Диэрден в Independent.

"На Хурама Батта, надевшего рубашку с символикой "Арсенала" и фальшивый пояс смертника, чтобы устроить резню, неоднократно доносили властям из-за вызывающих тревогу комментариев и его поведения", - говорится в статье.

"Эксперты предупреждают, что его превращение из человека с экстремистскими, но явно ненасильственными взглядами, в террориста могут повторить бессчетные британские исламисты, которых подвела к "переломному моменту" идеология, провозглашаемая проповедниками ненависти", - передает Диэрден.

"Батта видели вместе с Чудари, который затем попал в тюрьму за призывы поддерживать ИГИЛ*, на акции протеста, последовавшей за убийством Ли Ригби в 2013 году. Генеральный директор антиэкстремистской группы Ramadhan Foundation Мохаммед Шафик сказал, что Батт стоял рядом с Чудари, когда тот выступал в защиту убийства, совершенного одним из его сторонников. Шафик, проводивший интервью неподалеку в саду Вестминстер Колледж-Грин, подошел, чтобы возразить Чудари, Батту и еще одному стороннику проповедника", - говорится в статье.

"Я пошел выступить против него, и Батт выкрикнул: "Муртад!" [отступник от ислама], - рассказал Шафик Independent. - Он и Чудари были вместе - они пришли вместе и ушли вместе. Я не обратил особого внимания на Батта в тот раз, он просто огрызнулся на меня".

"Шафик позже узнал агрессора в документальном фильме о британских исламистах, показанном в прошлом году, а затем - снова, когда тот был назван в числе исполнителей теракта на Лондонском мосту, - передает журналистка. - Батт не пытался скрыть свою личность, когда появился в программе The Jihadist Next Door ("Сосед-джихадист") на канале Channel 4 вместе с группой известных экстремистов во главе с бывшим заместителем Чудари Мухаммедом Шамсуддином. Его показали участвующим в публичной молитве черному флагу, кторый ассоциируется с исламистскими группами, такими как ИГИЛ* и "Аль-Каида"*, а также кричащим на полицию, которую оповестили встревоженные прохожие. Это был один из нескольких инцидентов, о которых сообщалось властям. Те не подтвердили заявления, что о Батте были звонки на антитеррористическую "горячую линию".

"Помощник комиссара Марк Роули сказал, что этот отец двоих детей был известен полиции, однако при анализе его поведения не обнаружилось свидетельств планирования теракта и ему присвоили соответствующий уровень приоритета. Вероятнее всего, Батт привлек внимание спецслужб из-за его общения с Чудари, Шамсуддином и другими остатками запрещенной террористической группы "Аль-Мухаджирун", - говорится в статье.

Адам Дин, бывший член "Аль-Мухаджирун", ныне работающий в антитеррористической группе Quilliam International, отметил, что граница между ненасильственным и насильственным экстремизмом в Великобритании размылась.

"Мы наблюдаем последствия двух десятилетий стихийного движения исламистской идеологии, - сказал Дин. - Мы видим отклик со стороны молодых мусульман, привлеченных этими призывами к насилию. Последователи часто не прибегают к насилию не потому, что не верят в него, а потому что это форма стратегии".

По словам Дина, бывшие лидеры "Аль-Мухаджируна" не совершают теракты сами, потому что для них "стратегически важно" оставаться не в тюрьме и продолжать проповедовать насилие, передает журналистка.

*"Исламское государство" (ИГИЛ), "Аль-Каида" - террористические организации, запрещенные в РФ.