7 июня 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Британия все больше узнает о лондонских террористах В MI-5 проигнорировали предупреждение Италии, что Юсеф Загба "хотел быть террористом", и недооценили другого организатора теракта: Хурам Батт, участник телепрограммы "Сосед-джихадист", был близок к "проповеднику ненависти" Анджему Чудари. Тереза Мэй "невероятно рассержена", сказал источник. Мать Загбы заявила, что собирается "преподавать людям подлинный ислам". "Как обнаружилось, кровавая бойня, в ходе которой погибли семь человек и десятки были ранены оживленным субботним вечером на Лондонском мосту, - последнее по времени зверство, связанное с экстремистской сетью Анджема Чудари", - сообщает Лиззи Диэрден в Independent. "На Хурама Батта, надевшего рубашку с символикой "Арсенала" и фальшивый пояс смертника, чтобы устроить резню, неоднократно доносили властям из-за вызывающих тревогу комментариев и его поведения", - говорится в статье. "Эксперты предупреждают, что его превращение из человека с экстремистскими, но явно ненасильственными взглядами, в террориста могут повторить бессчетные британские исламисты, которых подвела к "переломному моменту" идеология, провозглашаемая проповедниками ненависти", - передает Диэрден. Батта видели вместе с Чудари, который затем попал в тюрьму за призывы поддерживать ИГИЛ*, на акции протеста, последовавшей за убийством Ли Ригби в 2013 году. Глава антиэкстремистской группы Ramadhan Foundation Мохаммед Шафик сказал, что Батт стоял рядом с Чудари, когда тот выступал в защиту убийства, совершенного одним из его сторонников. "Я пошел выступить против него, и Батт выкрикнул: "Муртад!" [отступник от ислама], - рассказал Шафик. - Он и Чудари были вместе - они пришли вместе и ушли вместе. Я не обратил особого внимания на Батта в тот раз, он просто огрызнулся на меня". Шафик позже узнал агрессора в документальном фильме о британских исламистах и, наконец, увидел его в числе исполнителей теракта на Лондонском мосту. "Батт не пытался скрыть свою личность, когда появился в программе The Jihadist Next Door ("Сосед-джихадист") на канале Channel 4", а затем "его показали участвующим в публичной молитве черному флагу, который ассоциируется с исламистскими группами, такими как ИГИЛ* и "Аль-Каида"*, говорится в статье. Власти не подтвердили заявления, что о Батте были звонки на антитеррористическую "горячую линию". Помощник комиссара Марк Роули сказал, что этот отец двоих детей был известен полиции, однако при анализе его поведения не обнаружилось свидетельств планирования теракта и ему присвоили соответствующий уровень приоритета. Адам Дин, бывший член "Аль-Мухаджирун", ныне работающий в антитеррористической группе Quilliam International, отметил, что граница между ненасильственным и насильственным экстремизмом в Великобритании размылась. "Мы наблюдаем последствия двух десятилетий стихийного движения исламистской идеологии, - сказал Дин. - Мы видим отклик со стороны молодых мусульман, привлеченных этими призывами к насилию. Последователи часто не прибегают к насилию не потому, что не верят в него, а потому что это форма стратегии". По словам Дина, бывшие лидеры "Аль-Мухаджируна" не совершают теракты сами, потому что для них "стратегически важно" оставаться не в тюрьме и продолжать проповедовать насилие, передает журналистка. В MI-5 проигнорировали предупреждение итальянской полиции о том, что самый младший из совершивших нападение на Лондонском мосту "хотел быть террористом" и у него на телефоне содержались материалы "Исламского государства"*, сообщает The Times. "22-летний Юсеф Загба, один из трех мужчин, устроивших теракт в субботу вечером, смог попасть в Великобританию, несмотря на то, что был арестован в прошлом году по пути в Сирию, где он собирался сражаться в рядах ИГИЛ*", - говорится в статье. Итальянские власти заявили, что он был в списке подозреваемых террористов, и эта информация была загружена в базу данных, общую с Великобританией. Однако источник в британских органах безопасности сообщил The Times, что общеевропейские базы данных не используются в полной мере, некоторые европейские разведданные рассматриваются с недоверием. Премьер-министр Тереза Мэй, как говорят, "в ярости", ведь в отношении одного из преступников, Хурама Батта, велось расследование органов безопасности. "Она невероятно рассержена, - заявил источник. - Методы, с помощью которых в MI-5 решают, кто представляет угрозу, а кто - нет, должны быть срочно пересмотрены". Эксклюзивное интервью корреспонденту итальянского журнала L'Espresso дала Валерия Хадиджа Коллина, мать Юсефа Загбы, одного из трех террористов, ответственных за теракт в Лондоне. Мать рассказала, что для Юсефа "Сирия была местом, где можно жить в соответствии с чистым исламом. Он рассказывал об этом согласно своим представлениям, которые ему внушили в интернете. Я всегда говорила ему, что существуют ужасные вещи, которых ему не показывают. К сожалению, я не смогла его переубедить". "Вы чувствуете себя виноватой?" - поинтересовался журналист. "Когда дети ошибаются, родители всегда себя в чем-то винят, - ответила мать Загбы. - Но я приложила все свои силы и думаю, что он был изношен внутри. Мы всегда проверяли, с кем он дружит, и следили, чтобы он не доверялся неправильным людям. Но у него был интернет, а оттуда все и приходит". "Теперь многие имамы не хотят совершать его похоронный обряд", - сказал журналист. "Я их понимаю и разделяю их решение, потому что необходимо дать мощный политический сигнал, а также послать месседж семьям жертв и немусульманам", - сказала Коллина. "Я понимаю, что просить прощения бесполезно, поэтому я обязуюсь и обещаю, что посвящу свою жизнь тому, чтобы такого больше не случилось", - добавила женщина. Мать Загбы собирается "преподавать людям подлинный ислам, пытаясь убедить семьи заполнить пустоту, с которой могут сталкиваться их дети. "Мы должны бороться с идеологией ИГИЛ* подлинным знанием, и я это буду делать всеми силами", - сказала Коллина. *"Исламское государство" (ИГИЛ), "Аль-Каида" - террористические организации, запрещенные в РФ. Также по теме: Итальянец Юсеф, от Болоньи до джихада (La Repubblica)