Столтенберг: "Никто не вправе принимать решение вместо страны, которая хочет вступить в НАТО"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в начале недели находился в Вашингтоне на церемонии вступления Черногории в Североатлантический альянс. Интервью взяла журналистка Le Figaro Изабель Лассер.

"Черногория 5 июня стала 29-м членом НАТО. Россия пообещала, что примет "ответные меры" против маленького балканского государства, получившего независимость с 2006 года. С приходом Черногории восточная дверь НАТО теперь закрылась? Или она по-прежнему открыта для Украины и Грузии?" - спросила журналистка.

"Дверь всегда открыта. Но для того, чтобы вступить в НАТО, надо соблюдать его стандарты и требования в области проведения реформ, борьбы с коррупцией и главенства закона. Решение также должно стать предметом консенсуса среди 29 стран-членов. Однако в любом случае Россия не имеет и не будет иметь права блокировать этот процесс. Все суверенные государства вправе сами выбирать собственный путь. Никто не вправе решать вместо той или иной страны, вступать ли ей в НАТО. В том числе и Россия. Кроме того, следует напомнить, что это не НАТО расширяется на Восток, а страны Востока приходят в НАТО. Североатлантический альянс представляет собой большую надежду для этих бывших коммунистических стран, которые жили при диктатуре в эпоху холодной войны, а потом стали демократиями, которые изменились к лучшему и по своей воле одна за другой пришли к нам. Мы открыли перед ними дверь, так как наша дверь всегда открыта", - ответил Столтенберг.

"После аннексии Крыма Россией в 2014 году мы, наоборот, присутствуем при значительном усилении американского присутствия в Европе", - полагает генсек НАТО.