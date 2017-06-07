Во Франции организуется прием чеченских гомосексуалистов

В течение нескольких недель активисты и добровольцы в связке с "Российской ЛГБТ-сетью" пытаются облегчить приезд тех, кому удалось бежать из Чечни, пишет журналист Le Monde Ферьель Алути.

Загнанные, измученные и содержащиеся в "тайных тюрьмах" геи рядом с границами Европы: такая картина вызывает ужас, говорится в статье.

"Сначала идея состояла в том, чтобы наводнить Facebook информацией, так как многие люди думали, что это "фейковые новости" или пародии в стиле информационного сайта Le Gorafi. Но очень скоро мы стали получать предложения о помощи и предоставлении жилья", - рассказывает Гийом Мелани, создатель ассоциации Urgence Tchétchénie, которая вот уже несколько недель оказывает поддержку чеченским геям, стремящимся попасть во Францию", - передает автор.

По мнению Жоэля Демье из ассоциации SOS Homophobie, сложившаяся чрезвычайная ситуация требует "срочного" ответа. "Впервые за несколько десятилетий на границах с Европой преследуются люди за то, какие они есть. Повсюду в мире существуют гомофобские преступления, но тут совсем другое дело. На гомосексуалов направлены высказывания и политика на государственном уровне".

"Десятки человек хотели бы сбежать из этой маленькой кавказской республики с преобладанием мусульманского населения, входящей в состав Российской Федерации, но не всем это удается, - говорится в статье. - Для выезда из Чечни разыскиваемые геи должны знать каких-то добрых людей, порой прятаться от собственной семьи, и суметь добраться до Москвы, расположенной на расстоянии 1,8 тыс. км от Грозного". Мелани подчеркивает, что "у них также должно хватить смелости подать заявление на получение визы, так как многие из них недоверчивы".

Значительная чеченская диаспора во Франции, насчитывающая 68 тыс. человек, также является сдерживающим фактором. Поэтому некоторые обращают взор на Канаду, Германию, Литву или Данию, которые тоже предложили открыть свои границы, отмечает журналист.

Между тем Urgence Tchétchénie и SOS Homophobie стараются сопровождать тех, кто в состоянии выехать. Они сотрудничают с "Российской ЛГБТ-сетью". Эта ассоциация "помогает им сбежать из Чечни, найти пристанище в Москве и составить досье для получения визы", - поясняет Виктория Сафонцева, активистка российского ЛГБТ, уже семь лет являющаяся беженкой во Франции и членом SOS Homophobie.

"Во Франции, чтобы облегчить получение виз с целью предоставления убежища или гуманитарной помощи - с ускоренной процедурой, но довольно редко выдаваемых - ассоциация SOS Homophobie предложила оснащать каждое досье справкой о том, что с момента приезда во Францию она обязуется сопровождать лицо, просящее убежище, на всех административных этапах. Urgence Tchétchénie, в свою очередь, берется обеспечить заявление приглашающего лица о предоставлении жилья", - передает Алути.

Как говорится в публикации, для этого Мелани должен найти принимающую семью. Ему удалось это сделать для Азмада, первого чеченского гомосексуалиста, бежавшего во Францию.

"Мы получили много предложений о приеме и размещении, но мы пытаемся найти наиболее подходящих людей. Надо, чтобы у них была гостевая комната, чтобы они говорили по-русски или у них был русскоговорящий родственник", - пояснил Мелани.

"Большая работа состоит в том, чтобы составить досье и проверить информацию", - уточняет Демье.

"Чтобы профинансировать гостиницы, билеты на поезд, самолет, одежду или SIM-карту мобильного телефона, ассоциации также предусматривают сбор средств, - указывает автор. - Нужно позволить Азмаду и другим жить на свободе, без угрозы преследований и пыток".