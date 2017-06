7 июня 2017 г. Майкл С.Шмидт и Мэтт Апуццо | The New York Times Коми сказал Сешнсу: не оставляй меня наедине с Трампом "На следующий день после того, как президент Трамп попросил директора ФБР Джеймса Б.Коми прекратить расследование в отношении своего бывшего советника по национальной безопасности, Коми обратился к генпрокурору Джеффу Сешнсу и сказал, что не желает, чтобы его вновь оставляли наедине с президентом", - утверждают журналисты The New York Times Майкл С.Шмидт и Мэтт Апуццо, ссылаясь на неназванных бывших и действующих американских чиновников. "Как сказали чиновники, Коми счел, что Сешнсу следует оградить ФБР от влияния Белого дома и в феврале после совещания отвел его в сторону, чтобы заявить, что взаимодействие директора ФБР и президента за закрытыми дверями неуместно. Но, отметили чиновники, Сешнс не мог дать гарантию, что президент не попытается вновь поговорить с Коми наедине", - говорится в статье. "Однако Коми не открыл, что именно так обеспокоило его во время встречи с президентом в Овальном кабинете, - умолчал, что Трамп попросил его, директора ФБР, прекратить расследование в отношении экс-советника по национальной безопасности Майкла Т.Флинна, которого только что уволили. К тому времени, когда Трамп в мае уволил самого Коми, Коми сообщил об этой встрече нескольким из своих ближайших советников, но в Министерстве юстиции - никому", - пишут авторы, пересказывая слова чиновников, пожелавших остаться анонимными. "По словам чиновников, нежелание Коми оставаться наедине с президентом отражает его глубокое недоверие к Трампу. Коми полагал, что Трамп пытался поколебать независимость ФБР в момент, когда агентство вело исключительно щекотливое расследование связей между приближенными Трампа и Россией. Для сравнения: с президентом Обамой Коми встречался наедине как минимум дважды", - пишет издание. Газета напоминает: обычно Минюст США "отгораживает стеной" Белый дом от уголовных расследований, чтобы не создавалась даже видимость вмешательства политиков в деятельность правоохранительных органов. "Но Трамп многократно встревал в дела правоохранительных органов, наиболее драматично - при своих встречах с Коми за закрытыми дверями", - утверждает издание. По мнению авторов, в четверг, когда Коми будет давать показания в сенатском комитете по делам разведки, его спросят: если он считал, что Трамп пытается заставить его прекратить расследование, почему он никому не сказал о попытках президента? По словам действующих и бывших чиновников, Коми не знал, кому можно довериться в Министерстве юстиции. Сотрудники ФБР также не были уверены, была ли просьба Трампа преступлением, и не знали, как подтвердить содержание беседы. "Вероятно, в четверг Коми также спросят, что он сказал Трампу о расследовании в отношении России. Трамп говорил помощникам и заявлял публично, что Коми в трех разговорах заверял его, что расследование в отношении него не проводится", - пишет издание. Между тем, по словам бывших чиновников, Коми заранее ждал этого вопроса от Трампа и консультировался со своими советниками, как деликатно уклониться от этого вопроса. Чиновники не знают, какой ответ решил дать Коми, говорится в статье. Источник: The New York Times