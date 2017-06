7 июня 2017 г. Нил Макфаркуар, Эндрю Россбэк | The New York Times Как российская пропаганда дошла от пародийного веб-сайта до Fox News "Происхождение большинства фальшивых новостей, рожденных в теневых закоулках интернета, оказывается невозможно определить. Однако исследователи из аналитического центра "Атлантический совет" выкопали корень одной такой фальшивой истории об инциденте в Черном море, когда российский военный самолет несколько раз облетел эсминец ВМС США "Дональд Кук", - рассказывают Нил Макфаркуар и Эндрю Россбэк в The New York Times. "Как и большинство фальшивых новостей, эта история основана на зерне правды. Краткое, напряженное столкновение произошло 12 апреля 2014 года, и Пентагон выступил с заявлением. Потом в апреле три года спустя история снова всплыла на поверхность, полностью искаженная, в одной из основных новостных программ российского государственного телевидения", - говорится в статье. "В новой версии злорадно утверждалось, что военный самолет применил электронное оружие, чтобы отключить все действующие системы на борту "[Дональда] Кука". Это была фальшивка, но она вскоре распространилась, показав, что даже при всеобщем внимании к борьбе с фальшивыми новостями они могут распространяться с пугающей скоростью и легкостью", - сообщают журналисты. Макфаркуар и Россбэк прослеживают все этапы распространения и трансформации данного сюжета в интернете. Через несколько дней после инцидента в Черном море русский писатель Дмитрий Седов написал сатирическую заметку от лица одного из членов экипажа "Дональда Кука", в которой изобразил случившееся как эпизод электронной войны, вызвавший панику у его героя. Затем появилась серия постов на Facebook на русском и английском языках, в которых воспроизводилось это письмо со ссылкой на источник. Исследователи нашли их по употребленным в них малораспространенным словам, таким как "Иджис" (Aegis - название зенитно-ракетного комплекса, которым оснащен "Дональд Кук". - Прим. ред.), "мистика" (mysticism) и "позор" (shame). "Ввиду своего огромного всемирного охвата, Facebook может быть очень полезным инструментом для распространения поддельных новостей. Пресс-секретарь Facebook указал на недавние усилия компании, направленные на прекращение распространения дезинформации", - отмечают авторы. 15 апреля 2017 года в российской программе "Вести" было почти дословно процитировано пародийное письмо американского моряка. Авторы статьи отмечают, что день для этого был выбран не случайно: 15 апреля в России празднуют День специалиста по радиоэлектронной борьбе Вооруженных сил. "Раз уж история появилась в такой заметной российской новостной программе, новостные организации и веб-сайты по всему миру стали ее цитировать. Некоторые выражали больше скептицизма, чем остальные", - рассказывают журналисты. 19 апреля ее упомянули в британских таблоидах The Sun (назвавшем ее "причудливым пропагандистским репортажем") и The Daily Star, затем в таблоиде The Daily Express в статье, в которой было высказано предположение о начале третьей мировой войны. Версию, предложенную в The Sun, опубликовал сайт FoxNews.com. Управляющий директор этого ресурса сказал, что данная история была сочтена "не серьезным репортажем о российской военной мощи, а очередным примером преувеличения в российских СМИ". "В заголовке и статье не было указаний на это, помимо того, что оригинал назвали "пропагандой", - отмечают Макфаркуар и Россбэк. После того, как The New York Times задала вопрос об этой статье, она была удалена с FoxNews.com. Однако ею уже успели поделиться пользователи социальных сетей и "альтернативные СМИ, особенно агентства, сосредоточенные на антиамериканских и антиглобалистских настроениях и теориях заговора", заключают свой рассказ журналисты. Источник: The New York Times