7 июня 2017 г. Чарли Сэвидж, Скотт Шейн, Алан Блайндер | The New York Times Реалити Виннер, контрактницу АНБ, обвиненную в утечке информации, погубил целый ряд оставленных следов Через нескольких месяцев после избрания президента Трампа Реалити Ли Виннер часто делилась своими крайне негативными взглядами на него в соцсетях, наряду с фотографиями ее кошек и любимыми цитатами. Но во второй половине дня 9 мая она опубликовала необычно спокойное сообщение на Facebook, отметив, что в этот вечер она проведет два занятия по йоге, пишет The New York Times. "По словам прокуратуры, она что-то скрывала. За несколько часов до этого 25-летняя Виннер, бывший лингвист на службе ВВС, в феврале устроившаяся на работу по контракту в центр перехвата информации АНБ в Джорджии, распечатала совершенно секретный отчет, в котором подробно описывалось вмешательство России в американские выборы, и тайком вынесла его из комплекса с особыми мерами безопасности", - говорится в статье. "Через несколько дней она отправила файл репортеру сайта Intercept, специализирующегося на вопросах национальной безопасности. К тому моменту, когда сайт опубликовал этот документ в понедельник, Виннер уже была арестована: ее погубила череда следов, которые быстро привели к ней следователей. Виннер, которая, по данным ФБР, сразу же призналась, теперь является ответчиком в первом деле о незаконной организации утечки информации в эпоху Трампа", - сообщает газета. "Ее дело стало напоминанием об огромном числе людей, имеющих доступ к государственным тайнам, главным образом, из-за расширения служб безопасности в годы, прошедшие после атак 11 сентября", - отмечают авторы статьи, напоминая, что их общая численность составляет около 4 млн человек. "Среди них она не вызывала особых подозрений. Более ясная картина, возникшая из ее интервью и активного присутствия в социальных сетях, представляет ее как любящую повеселиться, талантливую молодую женщину, любительницу спорта и чтения, обожающую капусту, своих кошек, собаку и работу", - говорится в статье. Виннер оставила много следов, когда взяла единственный документ АНБ, доклад от 5 мая, в котором подробно описываются хакерские атаки ГРУ, российской военной разведки, отмечает издание. В аффидевите (письменных показаниях под присягой. - Прим. ред.) ФБР говорится, что заметный след сгиба на файле, отсканированная копия которого была предоставлена Intercept властям при попытке удостоверить его подлинность, позволила следователям догадаться, что это была распечатка, пишут авторы. "Проверка показала, что печатные экземпляры были у шести человек, но только Виннер также использовала рабочий компьютер для обмена электронными письмами с Intercept. В ордере на обыск говорится, что она нашла отчет, введя ключевые слова в систему АНБ, что выходило за пределы ее обычных рабочих обязанностей, и не распечатала никаких других документов", - говорится в статье. И, возможно, имелся еще более явный сигнал, о котором ФБР не упомянуло в судебных документах. Эксперты по компьютерной безопасности, в том числе консультант Роберт Грэм, отметили, что цветные принтеры оставляют едва заметные микроточки, позволяющие определить серийный номер принтера, дату и время печати, 6:20 утра 9 мая. Аккаунт Виннер в Twitter свидетельствует о ее ненависти к Трампу. Это дает возможный мотив для организации утечки: пролить свет на хакерские атаки на связанные с выборами мишени, усилив версию о том, что победа Трампа была нечестной, пишет издание. Источник: The New York Times