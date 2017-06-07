"Мой сын, изношенный внутри": говорит мать итало-марокканского террориста из Лондона

"Он позвонил мне по телефону в прошлый четверг, в середине дня. Задним умом я понимаю, что это в его планах был прощальный звонок. Хотя он не сказал ничего особенного, я слышала это по его голосу", - заявила в эксклюзивном интервью корреспонденту итальянского журнала L'Espresso Валерия Хадиджа Коллина, мать Юсефа Загбы, одного из трех террористов, ответственных за теракт в Лондоне, в результате которого погибли семь человек.

Во вторник утром, рассказывает корреспондент Брахим Маарад, агенты Digos (Отдела общих расследований и специальных операций итальянской полиции) из Болоньи, где живет Валерия Коллина, пришли к ней домой. Открыв дверь, Валерия подумала, что ее снова будут расспрашивать о сыне, поскольку она (мусульманка вот уже 26 лет) сообщила в полицию о пропаже Юсефа. Но агенты сразу ее остановили: "К сожалению, мы здесь не за этим, мы пришли вам сказать другое. Ваш сын мертв". Журналист комментирует: "Юсеф, 22-летний итало-марокканец, который уже в прошлом году попытался сесть в Болонье на рейс до Турции, превратился в Лондоне в солдата ИГИЛ*".

"Вы пытались понять, чем было вызвано это его желание примкнуть к ИГИЛ*?" - спросил у матери корреспондент. "В прошлом, еще до того, как он попытался сесть на тот рейс, он показал мне несколько видео о Сирии, - ответила женщина. - Но он никогда мне не говорил о том, чтобы ехать сражаться. Для него Сирия была местом, где можно жить в соответствии с чистым исламом. Он рассказывал об этом согласно своим представлениям, которые ему внушили в интернете. Я всегда говорила ему, что существуют ужасные вещи, которых ему не показывают. К сожалению, я не смогла его переубедить".

"Вы чувствуете себя виноватой?" - поинтересовался журналист. "Когда дети ошибаются, родители всегда себя в чем-то винят, - ответила мать Загбы. - Но я приложила все свои силы и думаю, что он был изношен внутри. Мы всегда проверяли, с кем он дружит, и следили, чтобы он не доверялся неправильным людям. Но у него был интернет, а оттуда все и приходит. Ни в Италии, ни в Марокко, где он изучал информатику в Университете Феса, он никогда не поддавался какому-то влиянию".

"Однако в Лондоне это случилось" - заметил автор. "Тот квартал не внушал мне спокойствия, - рассказала женщина. - Я там была, и мне не понравилось. Там он общался с неправильными людьми".

"Теперь многие имамы не хотят совершать его похоронный обряд", - сказал журналист. "Я их понимаю и разделяю их решение, потому что необходимо дать мощный политический сигнал, а также послать месседж семьям жертв и немусульманам", - сказала Коллина.

"Я понимаю, что просить прощения бесполезно, поэтому я обязуюсь и обещаю, что посвящу свою жизнь тому, чтобы такого больше не случилось", - добавила женщина. Мать Загбы собирается "преподавать людям подлинный ислам, пытаясь убедить семьи заполнить пустоту, с которой могут сталкиваться их дети. "Мы должны бороться с идеологией ИГИЛ* подлинным знанием, и я это буду делать всеми силами", - подытожила Коллина.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.