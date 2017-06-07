Итальянец Юсеф, от Болоньи до джихада

"Перед тем как умереть, Юсеф Загба, третий человек, совершивший массовое убийство на Лондонском мосту, парень с двойным гражданством, итальянским и марокканским, родившийся в Фесе 26 января 1995 года, дважды стал невидимкой", - пишут корреспонденты La Repubblica Карло Бонини и Фабио Тоначчи. Он выскользнул из сетей итальянского правосудия, а затем "был проигнорирован британской разведкой и полицией", хотя они были предупреждены о его тревожной биографии итальянским Агентством внутренней информации и безопасности (AISI), а также информацией, которой Италия поделилась с европейской базой данных Sis (полицейская информация стран ЕС).

Эта история началась 15 марта 2016 года, во вторник, рассказывают авторы. "Юсеф находится в болонском аэропорте "Гульельмо Маркони" с билетом в один конец до Стамбула, - пишут журналисты. - На пограничном контроле не осталась незамеченной его очевидная возбужденность, а также скромность багажа, перекинутого через плечо". При помощи трех авторитетных источников в итальянской полиции издание смогло восстановить беседу Загбы с агентом воздушной пограничной полиции, которая "окончательно решила судьбу того парня". "Что ты едешь делать в Стамбул с билетом в один конец?" - Юсеф дал язвительный ответ: "Я еду, чтобы стать террористом".

Так парень оказался не в самолете до Стамбула, а в полицейском участке, где у него конфисковали "два мобильных, семь SIM-карт, итальянский паспорт и удостоверение личности, откуда следовало, что он зарегистрирован в Кастелло-ди-Серравалле, в 35 км от Болоньи, в доме у матери, который обыскали в тот же день (там конфисковали Ipad)", говорится в статье.

Как рассказывает газета, мать террориста, 68-летняя Валерия Коллина Хадиджа, вместе с семьей "жила в Фесе, в Марокко, до 2015 года, когда ее муж Мохаммед, 55-летний марокканец, занимавшийся торговлей, отец Юсефа и его сестры Каутар, начал жестоко себя вести и посещать исламистских радикальных проповедников, которые связаны с миссионерской странствующей сетью Tablig Eddawa". После того как Мохаммед перестал признавать Валерию из-за того, что она не была согласна на его второй брак, женщина вернулась в Болонью, говорится в статье. Там она живет с дочерью Каутар, которая работает в городе продавщицей.

Юсеф время от времени навещал мать, курсируя между Марокко, Болоньей и Лондоном, продолжают авторы. В Лондон парень "поехал искать удачи", рассказала полицейским мать. "Там, возможно, Юсеф пытался разорвать пуповину, связывающую его с отцом, с которым он жил после того, как тот разошелся в матерью, - комментируют журналисты. - Отец вел себя по отношению к нему с ярко выраженной религиозной авторитарностью, доходило до того, что он навязывал Юсефу многократные сеансы чтения и декларирования вслух Корана для исцеления от депрессии, признаки которой тот выказывал после развода родителей".

В день задержания Загбы в аэропорту Болоньи ему было предъявлено обвинение в международном терроризме не только потому, что в глазах итальянской полиции "Стамбул - это дверь, ведущая к джихаду в Сирии", но также и из-за найденной в истории поисковых запросов на его смартфоне ссылки на пропаганду ИГИЛ* и священной войны. Этого было достаточно, чтобы заподозрить, что он foreign fighter - иностранный боец - и возбудить дело в республиканской прокуратуре Болоньи (до сих пор открытое), пишут авторы.

Государственный защитник Сильвия Моизе рассказала изданию, что защищала Загбу "как любого другого клиента в подобной ситуации. К тому же, - добавила она, - распоряжение о конфискации было в высшей степени неполным". Суд согласился с адвокатом и распоряжение о конфискации было аннулировано, говорится в статье. Таким образом, "5 апреля Загбе вернули Ipad, мобильные, SIM-карты, паспорт и удостоверение личности". Поэтому не удалось скопировать и изучить содержимое телефонов. "В общем, Юсеф снова стал вопросительным знаком. Как и его жизнь, его связи. Он уехал в Лондон", - говорится в статье.

Однако итальянская полиция и разведка не отстали от Загбы, пишут авторы. Так, итальянская полиция внесла его имя в Sis - базу данных ЕС, куда стекается вся полицейская информация из Шенгенской зоны, пометив, что парень "находится под наблюдением" в Италии. "Каждый раз, как Загба выходил из самолета по прилету из Лондона в Болонью, его поджидали агенты Digos (Отдел общих расследований и специальных операций итальянской полиции) из болонской квестуры, которые просили отчитаться, что он делает, где живет, и составляли протокол, - информируют журналисты. - Так было в сентябре 2016 года и еще раз в период между декабрем того года и январем 2017 года, когда парень был у матери во время рождественских каникул".

В первый раз, сообщили газете два источника из итальянских правоохранительных органов, Загба "рассказал, что нашел жилье в Лондоне совместно с "поляками". "Я живу с ними и работаю поваром", - добавил он. Во второй раз он пояснил, что сменил сожителей и работу. "Я живу в Баркинге с пакистанцами. И теперь работаю на телеканале на арабском языке в Лондоне, где я техник по звуку".

Является фактом, подытоживают авторы, "что в январе 2017 года Юсеф выскользнул и из сети английской проверки". "Приземлившись в лондонском аэропорту Станстед, он был задержан для проверки английской полицией, и его имя было проверено в системе Sis, где документирована его история находящегося под наблюдением. Но его отпустили, никто не посчитал его представляющим какой-либо интерес. Это было одно из имен среди тысяч, что указаны в Европе как желающие стать джихадистами или иностранными бойцами. Так было до прошлой субботы, когда задним умом все то, что было проигнорировано или недооценено, стало говорящим", - заключает автор.