Мать лондонского убийцы: "Мой сын совершил жестокую вещь, даже просить прощения банально"

"Моего сына забрали у меня невежество и дезинформация. Искаженный ислам и терроризм в этом и состоят. В невежестве и дезинформации", - заявила в интервью итальянской La Repubblica Валерия Хадиджа Коллина, мать Юсефа Загбы, одного из террористов, совершивших теракт в Лондоне 3 июня. Женщина дала интервью корреспонденту Джузеппе Балдессаро в своем доме под Болоньей, сидя на ковре в черном хиджабе. Как говорится в статье, 68-летняя итальянка, дочь партизана, сначала была хиппи, потом буддисткой и, наконец, после знакомства с мужем, стала мусульманкой.

По словам Коллины, ее сын совершил "жестокую" вещь, "которая не может и не должна быть оправдана". Он вызвал столь великую боль, "что просить прощения у членов семей жертв кажется банальным", передает автор слова женщины.

"Она тоже заметила, что в последнее время в этом парне что-то изменилось, - говорится в статье. - Он посылал ей фото из пакистанского фастфуда, в котором работал в Лондоне, и на снимках всегда был серьезен. Суровое, никогда не улыбающееся лицо заставило ее задуматься о его радикализации, хотя "никогда-никогда я бы не подумала, что он мог до этого дойти".

"Видимо, мы не поняли, что происходило, - сказала женщина. - Когда он говорил мне о Сирии и о том, что хотел переехать в эту страну, он, конечно, говорил не о том, чтобы поехать сражаться за ИГИЛ*, - он утверждал, что в той части света он может исповедовать чистый ислам и что там он хотел создать семью".

Мать Загбы полагает, что его радикализация "произошла в Марокко через интернет и потом в Лондоне посредством встреч с людьми, которые сбили его с пути, заставив поверить в неправильные вещи. Его отец - умеренный, его сестра не приняла нашу веру, никто в нашей семье нисколько не близок к тому миру, состоящему из глупых радикализмов".

В завершение женщина заявила автору: "Для нас подлинный ислам - другой, это культура и знание. Поэтому молодым людям его возраста я говорю, что они должны учиться, познавать и понимать. Это единственный способ защититься от радикализма".

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.