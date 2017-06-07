Игра на время для России

Журналист немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung Йоханнес Аумюллер предлагает отстранить российскую сборную от зимней Олимпиады в 2018 году.

"Примерно через 21 млн секунд начнется церемония открытия зимней Олимпиады 2018 года, и тогда же Международный олимпийский комитет (МОК) может нанести очередной удар по глобальному чувству справедливости. Если до этого времени не произойдет спортивно-политического чуда, в Пхёнчхан так же, как и в Рио-де-Жанейро в 2016 году, несмотря на прегрешения российского государства в области допинга, приедет солидная российская делегация под российским флагом", - пишет автор.

После публикации Ричарда Макларана все факты оказались как на ладони: в России на протяжении многих лет существует система поощрения допинга, которой дирижирует государство и в которой участвуют сотни спортсменов. Причем в эту систему были вовлечены Министерство спорта, спецслужба ФСБ, антидопинговые лаборатории и национальное антидопинговое агентство, говорится в статье.

"Доказательная база налицо, и в отношении к допингу в России ничего не меняется", - утверждает Аумюллер. "Последствие может быть только одно: МОК должен отстранить Олимпийский комитет России. Тот, кто обманывает всей системой, и наказание должен нести всей системой", - уверен журналист.

Это не означает, что олимпиада в Пхёнчхане должна вовсе пройти без российских спортсменов. "Вполне разумно было бы допустить к Олимпиаде не попадавшихся на допинге спортсменов, но под нейтральным флагом, - пишет автор статьи. - Однако подобный сценарий явно не понравится политическому руководству России, которое очень любит видеть на Олимпиадах российский флаг и слышать российский гимн".