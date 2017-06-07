Более трети финских полицейских - расисты

Дискриминация по этническому признаку "запрещена для финских полицейских, однако это реальность", пишет Райнхард Вольф на страницах немецкой газеты Tageseitung. Так, на прошлых выходных интернет-издание Long Play опубликовало материалы из закрытой группы финских полицейских в соцсети Facebook. К примеру, на форуме финские полицейские хвалили некоего полицейского по имени Петерри за то, что во время проверки документов он "делает упор на черных". Другой полицейский похвастался тем, что "во время контроля над автотранспортом всегда оказывается полезным проверять машины цыган".

Также в группе, в которой состоят 2,8 тыс. человек, то есть более трети от суммарного числа полицейских в Финляндии, обсуждали ношение иностранцами специальных браслетов по примеру Германии 80-летней давности.

Форум, как отмечает журналист, показывает, "насколько распространены расистские и ксенофобские идеи среди госслужащих". Руководству полиции, как говорится далее, известно об этой группе, и сразу после публикации Long Play там заявили, что "группа является неофициальным коммуникационным каналом полицейских, и сотрудники высказывали там только свои частные мнения, которые не были предназначены для общественности".

Однако у министра внутренних дел Финляндии Паулы Рисикко другое мнение на этот счет. "У нас действуют одинаковые правила, будь полицейский при исполнении или нет", - заявила министр, также пообещав провести "широкомасштабную проверку в связи с нулевой терпимостью к расизму". Все опубликованные материалы, по ее словам, будут переданы в прокуратуру.

Однако профессор уголовного права Юсси Тапани утверждает, что "пока нельзя сказать с уверенностью, можно ли будет классифицировать те материалы в качестве преступления".

Также Рисикко заявила, что в будущем процесс отбора полицейских будет производиться более тщательно. В свою очередь, полицейский, который был администратором той группы и не удалил расистские комментарии, уже понес наказание: еще во вторник его сняли с должности начальника следственной группы в полиции Хельсинки по пресечению риторики ненавистнической направленности в интернете, добавляет издание.