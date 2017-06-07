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7 июня 2017 г.
7 июня 2017 г.

Ричард Форд | The Times

Умирающего российского разоблачителя Александра Перепиличного рвало "зеленовато-желтой" жидкостью

"Предположительно отравленного российского разоблачителя рвало "зеленовато-желтой" жидкостью после того, как он упал на дороге в коттеджном поселке в Суррее, как сообщили вчера судебному следствию", - передает Ричард Форд в The Times.

"Проезжающий мимо водитель нашел Александра Перепиличного лежащим на боку, почти в положении, предназначенном для профилактики захлебывания рвотными массами", - говорится в статье.

Нил Сент-Клер-Форд обнаружил умирающего около 5 часов дня, позвал на помощь своего коллегу Лиама Уолша и вызвал скорую помощь. Перевернув Перепиличного, чтобы сделать ему искусственное дыхание, Сент-Клер-Форд и Уолш увидели маленький порез у него на голове.

"Уолш сказал, что во время искусственного дыхания рот в рот у Перепиличного изо рта текла жидкость. "Это было как выходящая наружу желчь. Вкус был такой, как будто лижешь батарейку, - сказал Уолш. - Странный вкус. Там не было ничего твердого. Только жидкость, золотого цвета, зеленовато-желтого. Каждый раз, когда я помогал ему вздохнуть, она выходила у него из горла, и я каждый раз набирал ее полный рот".

К приезду парамедиков у Перепиличного остановилось сердце. Он не подавал признаков жизни, как сообщил следствию в Олд-Бейли парамедик Дэниел Уэллер.

Источник: The Times


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