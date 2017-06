7 июня 2017 г. Фиона Гамильтон, Том Кингтон, Шон О'Нил | The Times В MI-5 поступали предупреждения, что террорист Юсеф Загба "хотел быть террористом" В MI-5 проигнорировали предупреждение итальянской полиции о том, что самый младший из совершивших нападение на Лондонском мосту "хотел быть террористом" и у него на телефоне содержались материалы "Исламского государства"*, как было заявлено вчера, сообщает The Times. "22-летний Юсеф Загба, один из трех мужчин, устроивших теракт в субботу вечером, смог попасть в Великобританию, несмотря на то, что был арестован в прошлом году по пути в Сирию, где он собирался сражаться в рядах ИГИЛ*", - говорится в статье. "Итальянские власти заявили, что он был в списке подозреваемых террористов, и эта информация была загружена в базу данных, общую с Великобританией", - пишет газета. Источник в органах безопасности сообщил The Times, что общеевропейские базы данных не используются в полной мере, в особенности в Великобритании, где некоторые европейские разведданные вызывают недоверие. Премьер-министр, как говорят, "в ярости", ведь в отношении одного из преступников, Хурама Батта, велось расследование органов безопасности. "Она невероятно рассержена, - заявил источник. - Методы, с помощью которых в MI-5 решают, кто представляет угрозу, а кто - нет, должны быть срочно пересмотрены". *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ. Источник: The Times