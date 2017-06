7 июня 2017 г. Александр Муринсон | The Washington Times Армения лоббирует интересы России в Вашингтоне Армения действует в интересах Москвы в обмен на поддержку с ее стороны, пишет на страницах The Washington Times старший научный сотрудник Центра Бегит Садат и Университета Бар Илан Александр Муринсон. У Армении, государства-сателлита России на постсоветском пространстве, имеется обширное этническое лобби в Соединенных Штатах. Армяно-американское лобби, которое некогда занималось в основном двумя вопросами - геноцида и Нагорного Карабаха, ныне служит негласным распространителем влияния России, полагает автор. Очевидно, что Армения не может выжить без российских щедрот, поэтому армяно-американское лобби продвигает интересы России. У Армении есть не только доступ к высокопоставленным членам Конгресса, но и их расположение, говорится в статье. Алексей Арбатов, бывший заместитель председателя Комитета по обороне российской Государственной Думы, назвал российско-армянские отношения "классическим военно-политическим альянсом". "Армения не выживет без России, в то время как без Армении Россия потеряет все свои важные позиции на Кавказе. Хотя Армения - маленькая страна, она наш форпост на южном Кавказе. Я бы сказал, что Армения для нас важнее, чем Израиль для американцев", - написал он. "Носители общественного мнения в Вашингтоне, похоже, игнорируют статус Республики Армении как государства-сателлита и ее роль в качестве представителя российских геополитических и геостратегических интересов на Ближнем Востоке. Общедоступные военная и дипломатическая доктрины Армении выделяют стратегическое партнерство с Россией в качестве своего основного приоритета", - пишет автор. "В контексте все более угрожающего и переменчивого поведения России в Европе и на Ближнем Востоке стратегические союзники России едва ли могут считаться друзьями США. Мы больше не можем игнорировать ирредентистскую политику России, предполагающую возвращение большей части Советского Союза в руки Москвы", - полагает он. Муринсон призывает Белый дом и Конгресс смотреть на Армению "незатуманенным" взором. "Военная и иностранная помощь Армении и причисление Армении к друзьям опасно для национальных интересов США", - утверждает он. По мнению автора, "единственный ответ - это сдвиг в политике, который предполагает жесткий подход к России, как в послевоенный период, и одновременно стремление к свободной и независимой Армении, которая живет в своих границах и не воюет с соседями". Источник: The Washington Times