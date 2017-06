7 июня 2017 г. Дэвид Игнатиус | The Washington Post Путинская кампания личной мести Соединенным Штатам Журналист-расследователь Андрей Солдатов "утверждает, что в сегодняшней России крупные события - зачастую не результат широкой стратегии, а скорее "тактические шаги", отражающие личные интересы Владимира Путина и его всемогущей "администрации президента", - пишет обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус, пересказывая свою беседу с Солдатовым. Солдатов полагает, что "фактор Путина" - ключевой для понимания вопросов, затронутых расследованием хакерских атак на выборы 2016 года, которое проводят США. "Путин питает личную антипатию к Хиллари Клинтон, и российская разведка собирала информацию о ней с конца лета 2015 года. Но форсирование российской операции, вероятно, произошло под влиянием публикации так называемых "Панамских документов" в апреле 2016 года, обнажившей тайные банковские счета некоторых близких друзей и партнеров Путина", - говорится в статье. "Это была личная атака, - говорит Солдатов. - Вы не можете писать о семье или личных друзьях Путина". Солдатов предполагает, что российский лидер "хотел что-то предпринять в этой связи, преподать урок", пересказывает Игнатиус. В минувший четверг Путин сказал, что "патриотично настроенные" российские хакеры были, возможно, причастны к операции в США. Но в пятницу он стал категорично отрицать все, заявляя, что ЦРУ могло все это сфабриковать, говорится в статье. "Солдатов утверждает, что российская разведка пользуется сетью частных хакеров, во многом подобно тому, как ЦРУ и АНБ используют частные фирмы-подрядчики для разработки наступательных кибервооружений и "эксплуатации уязвимостей нулевого дня" для применения вредоносного ПО", - пишет автор. В заключение Игнатиус призывает американцев видеть вещи в правильном ракурсе: "Россия - это не демоническая, всемогущая таинственная сила. Это передовая, все более современная страна. Но это также одна из немногочисленных стран, руководитель которой - бывший разведчик, смотрящий на мир через особую призму". Источник: The Washington Post