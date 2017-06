7 июня 2017 г. Натан Ходж | The Wall Street Journal Мэр Москвы надеется разрушить многоквартирные дома, чтобы улучшить их Этой весной правительство Москвы опубликовало список из 4500 жилых домов, подлежащих сносу, пишет The Wall Street Journal. Издание напоминает, что это первая часть плана реновации, который предполагает снос 8000 устаревших зданий и их замену на многоэтажное жилье. "Для российского сектора недвижимости и иностранных инвесторов в недвижимость этот план станет первым положительным моментом за годы пребывания бизнеса, как и экономики страны в целом, в подавленном состоянии из-за проблем в энергетическом секторе и западных санкций, введенных после российской аннексии Крыма в 2014 году", - пишет автор статьи Натан Ходж. Мэр Москвы Сергей Собянин оценил затраты на осуществление первой части плана примерно в 300 млрд рублей за три года, по сообщению информагентства РИА "Новости". В долгосрочной перспективе переселение десятков тысяч человек в течение 20 лет оценивается, как минимум, в 53 млрд долларов. Если программа увенчается успехом, она обещает преобразить ландшафт самого богатого и густонаселенного города России. Пятиэтажки с тонкими стенами и низкими потолками, построенные в основном в хрущевскую эпоху, тесны и утилитарны по своему дизайну. Но некоторые жильцы испытывают сильную эмоциональную привязанность к ним. Владельцы квартир опасаются, что их ждет выселение в приказном порядке властями города. Правительство Москвы утверждает, что владельцам предложат новое жилье в том же районе, но некоторые из противников такого решение боятся, что их переселят в высотки на окраинах города. Собянин в недавнем интервью по радио заверил, что план реновации будет осуществляться демократическим путем: если две трети жителей дома не захотят переезжать, дом будет исключен из программы реновации. Источник: The Wall Street Journal