Россия игнорирует ВИЧ несмотря на высокий уровень распространения инфекции

Яна - молодая спортивная женщина. С корреспондентом Berliner Zeitung Штефаном Шоллем она встретилась за чашкой чая в одном из кафе российского города Чебоксары. Она оглядывается по сторонам и тихо просит не использовать такие слова, как ВИЧ или СПИД. "Если у тебя ВИЧ, люди считают тебя либо проституткой, либо наркоманкой", - говорит женщина.

Яна заразилась ВИЧ в результате незащищенного секса в 2011 году, еще студенткой. "Он был пьяницей", - рассказывает она. О том, что она ВИЧ-положительна, Яна узнала еще до беременности. В больнице, где она делала аборт, врач спросила ее, почему Яна скрыла, что у нее СПИД. "Но у вас мои анализы, - пыталась защититься девушка. - Тем более, это не СПИД, а ВИЧ". "Какая разница, - был ответ. - Все равно сдохнешь".

При этом, пишет автор публикации Штефан Шолль, в России говорят о "колоссальных успехах" в борьбе против СПИДа - об этом недавно на конференции по ВИЧ в Москве заявила вице-премьер Ольга Голодец. "Анна Попова, возглавляющая Роспотребнадзор, заявила на той же конференции о том, что исследователи ее ведомства разработали абсолютно новый препарат для лечения ВИЧ из области генной терапии - в скором времени могут быть запущены клинические испытания. Геннадий Онищенко, депутат Госдумы (предшественник Поповой. - Прим. ред.), лестно отозвался о государственной стратегии борьбы с ВИЧ, указав на то, что ежегодно 23% населения проходят проверку на СПИД, 320 тыс. ВИЧ-инфицированных получают терапию. При этом он признал, что в России проживают 990 тыс. человек, у которых выявлен ВИЧ".

Независимые эксперты, сообщает журналист, говорят о 1,5 млн ВИЧ-инфицированных в России - это более 1% от общего числа граждан, другими словами, можно говорить об эпидемии.

"Никто точного числа не знает", - говорит Ильнур Мухамеджанов, ставший одним из основателей казанского фонда борьбы с ВИЧ Светланы Изамбаевой. Многие россияне в возрасте от 30 до 50 лет не подозревают, что имеют положительный ВИЧ-статус, говорит Ильнур. В прошлом году скончались 24 тыс. зарегистрированных ВИЧ-пациентов.

"По словам Яны, необходимые медикаменты стоят от 130 до 400 евро в месяц - для многих это месячная зарплата. Она получает свои лекарства, которые должна принимать дважды в день, бесплатно в государственном центре борьбы со СПИДом", - передает издание.

Девушка боролась со своей болезнью, своими страхами, начала играть в хоккей. Познакомилась с молодым электриком. "Я ему сразу сказала, что отношения между нами невозможны". Но потом влюбилась: молодой человек хотел жениться на ней и завести детей. Благодаря терапии она не представляла угрозу заражения, могла заниматься сексом и рожать детей, отмечает автор. У Яны две здоровые дочери.

"Она скрывает свой положительный ВИЧ-статус почти от всех подруг и даже от собственной мамы. И пока не знает, станет ли рассказывать об этом детям, когда они вырастут", - пишет Шолль.

"ВИЧ считается в России болезнью низов, чем-то неприличным и чужеродным. Несмотря на уровень заболеваемости, от которого волосы встают дыбом, общественность так и не осознала, что ВИЧ может угрожать всем. Он [Мухамеджанов] и его супруга Светлана Изамбаева хотят по примеру международных фондов обратиться к российским концернам, известным людям и СМИ с просьбой помочь в популяризации проблемы ВИЧ".

"Наши предприниматели предпочитают выступать спонсорами разнообразных антираковых инициатив. Бытует мнение, что тот, кто дает деньги на какой-нибудь проект, связанный с ВИЧ, либо сам инфицирован, либо гей", - говорит Ильнар.

Как пишет Шолль, многие негосударственные организации, занимавшиеся проблемами, связанными с ВИЧ, были объявлены инагентами, поскольку получали деньги из-за границы.

Сурья просит не называть ее родного города. Ей 36 лет, она одна воспитывает ребенка, и у нее ВИЧ. Она говорит о путешествиях, рыбалке, стрельбе из лука, желании открыть маникюрный салон, много смеется. Она рассказывает и о косых взглядах, перешептывании за спиной и о знакомом, который как-то, завидев ее, через всю площадь крикнул: "Так это правда, у тебя СПИД?"

Она научилась мастерски обманывать: если бы выяснилось, что у нее ВИЧ, ей бы никто не подал и руки. "Тем более для маникюра", - говорит она.