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Press digest
7 июня 2018 г.
7 июня 2018 г.

Корреспондент | Bild

ЧМ-2018: отряды путинских молодчиков устроят слежку за гей-парочками

Пару недель назад стало известно о том, что в ходе проведения Чемпионата мира по футболу к обеспечению общественного порядка в таких городах, как Москва и Ростов-на-Дону, будут привлечены 330 членов "пресловутых боевых дружин", сообщает немецкий таблоид Bild.

"Так называемые "казаки" известны своей жестокостью в отношении недовольных властью демонстрантов - их считают агрессивными и склонными к насильственным действиям. 5 мая, - напоминает автор статьи, - они избили участников акции протеста, использовав при этом свои пресловутые нагайки".

"На ЧМ-2018 в России казачьи дружины будут гарантировать соблюдение законов, которые дискриминируют сексуальные меньшинства!" - негодует издание.

Bild, ссылаясь на русскоязычный телеканал "Настоящее время", цитирует начальника управления организации и координации деятельности казачьих дружин Олега Баранникова, заявившего о том, что если они заметят двух целующихся мужчин, то сразу сообщат об этом в полицию. Баранников аргументирует необходимость заявлять на гей-пары в полицию "православной верой, а также такими понятиями, как семейные ценности и служба отечеству".

Как напоминает издание, с 2013 года в России действует закон, согласно которому тем, кто открыто выражает свои однополые чувства, грозит денежный штраф или тюремный срок. "Иностранцы могут быть задержаны сроком до 15 суток и высланы из страны", - говорится в статье.

"Гостеприимство в России распространяется не на всех гостей чемпионата - об этом позаботятся казаки, блюстители традиционных ценностей", - резюмирует Bild.

Источник: Bild


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