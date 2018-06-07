Иванка Трамп контактировала с россиянином, который предлагал устроить встречу Путина с Трампом

Иванка Трамп во время избирательной кампании связала Майкла Коэна, личного юриста своего отца, "с российским спортсменом, который вызвался познакомить Дональда Трампа с Путиным, чтобы посодействовать строительству 100-этажной "Башни Трампа" в Москве". Об этом сообщает Buzz Feed News, ссылаясь на "электронные письма, с которыми ознакомилось BuzzFeed News, и четыре источника, осведомленных об этом".

Журналисты Энтони Кормьер, Джейсон Леопольд и Эмма Луп отмечают: "Ничто не свидетельствует, что контакты Иванки Трамп с этим спортсменом - бывшим олимпийцем-тяжелоатлетом Дмитрием Клоковым - были незаконными или имели какое-то отношение к выборам. Неясно также, мог ли Клоков вообще познакомить Трампа с российским президентом. Но те, кто проводит расследование Конгресса, ознакомились с электронными письмами и опросили свидетелей об этих контактах, говорят два источника, а команда спецпрокурора Роберта Мюллера сделала то же самое, говорят два других источника".

Авторы комментируют: "Эти контакты обнажают тот факт, что даже когда ее отец вел кампанию за избрание президентом США, Иванка Трамп связала Майкла Коэна с россиянином, который предложил организовать встречу с одним из противников США - организовать, чтобы поспособствовать заключению бизнес-сделки, на которой семья Трамп могла бы заработать миллионы".

По утверждению авторов, Коэн играл ключевую роль в попытке построить в Москве самый высокий в Европе небоскреб.

"28 октября 2015 года (в день третьих дебатов среди кандидатов-республиканцев) Дональд Трамп лично подписал не имеющее обязывающей силы письмо о намерениях разрешить российскому девелоперу брендировать башню с использованием имени "Трамп". Договоренность гласила, что у Trump Organization будет возможность брендировать спа и фитнес-центры отеля как The Spa by Ivanka Trump ("Спа Иванки Трамп") и что Иванке Трамп будет позволено "исключительно и полностью по своему усмотрению" принимать окончательные решения по "всем элементам дизайна интерьеров в спа или фитнес-центрах", - говорится в статье.

Официальный представитель поверенного Иванки Трамп сообщил изданию, что Иванка Трамп узнала о проекте Trump Moscow лишь после подписания Трампом письма о намерениях и принимала в нем минимальное участие. После публикации статьи официальный представитель, Питер Мириджанян, написал в редакцию, что "нечаянно" опустил часть заявления, а именно: "Г-жа Трамп не была знакома и никогда не разговаривала с Дмитрием Клоковым. Она получила электронное письмо, о котором не просила, от его жены (с которой тоже не была знакома) и переслала его Майклу Коэну, который, насколько она понимала, работал над любыми возможными проектами в России. Она больше ничего не делала".

Но, по мнению авторов, интервью с источниками наводят на мысль, что участие Иванки Трамп в проекте было более серьезным. "По словам четырех источников, в ноябре 2015 года Иванка Трамп сказала Коэну, чтобы он поговорил с Клоковым. Они утверждают, что Коэн имел как минимум один телефонный разговор с тяжелоатлетом", - говорится в статье.

Издание пересказывает электронные письма, которыми якобы обменялись оба: "В одном из этих электронных писем Клоков написал Коэну, что может организовать встречу Дональда Трампа с Путиным, чтобы способствовать подготовке почвы для башни. Позднее Коэн отправил электронное письмо, в котором отверг это предложение и сообщил, что Trump Organization уже заключила договоренность. Он написал, что прекращает дальнейшее общение с Клоковым. Россиянин, подражая Иванке Трамп, прислал ответ - финальное резкое послание, в котором усомнился, что Коэн уполномочен принимать решения за Trump Organization. Иванка Трамп, недовольная этим диалогом, оспорила отказ Коэна от дальнейшего общения с Клоковым, утверждает один из источников".

По словам авторов, Клоков, "как представляется, никогда не был связан со строительством. Также неизвестно, чтобы он был близким знакомым Путина или кого-либо из ближайшего окружения российского президента, он, похоже, не участвует публично в политической жизни своей страны. Неясно даже, мог ли он осуществить свое предложение об организации встречи Путина с Дональдом Трампом".

"Вначале Клоков заявил BuzzFeed News, что не "посылал никаких электронных писем" Коэну", - пишут авторы. "Когда ему сообщили, что он отправил Коэну, как минимум, два электронных письма и имел с ним телефонный разговор по просьбе Иванки Трамп, Клоков перестал отвечать", - говорится в статье.