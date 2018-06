7 июня 2018 г. Фред Уэйр | The Christian Science Monitor В преддверии саммита в Сингапуре Путин опасается, что Трамп и Ким Чен Ын не договорятся По мере приближения встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре Россия испытывает все более сильное беспокойство, пишет журналист The Christian Science Monitor Фред Уэйр. "Кремль опасается, что возможное соглашение может быть подорвано неким сочетанием трамповского подхода "все или ничего", токсичной политикой в Вашингтоне, где демократы в Сенате угрожают саботировать любую несовершенную сделку, а также непреходящими подозрениями самого Ким Чен Ына насчет намерений США", - отмечает корреспондент. "Трамп непредсказуем, Ким непредсказуем, и все же на этот саммит возлагались большие надежды, - сказал эксперт по Дальнему Востоку в Санкт-Петербургском государственном университете Владимир Колотов. - Ситуация с безопасностью может вылететь из-под контроля практически в один момент. Если эта встреча будет провальной, то регион, да и весь мир, резко станет намного более опасным местом". Автор статьи указывает на экономические выгоды для России от мира на Корейском полуострове: "Команды экспертов в Москве разрабатывали планы по продлению Транссибирской магистрали через Южную Корею до Сеула, в результате чего появилось бы прямое железнодорожное сообщение между Дальним Востоком и Европой. Аналогичные идеи по транскорейскому газопроводу и дальневосточной электросети десятилетиями пробуксовывали из-за отсутствия в регионе надежной стабильности. Владивосток - тихоокеанский форпост самой России, ворота в Сибирь - после распада СССР хирел, несмотря на свое уникальное положение на пересечении дальневосточных путей, но надежный корейский мирный договор может придать ему силы". "Россия хочет интегрироваться в более широкий регион, но одно из крупнейших препятствий - это отсутствие мирного сосуществования между Северной и Южной Кореей, - сказал изданию директор Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин. - Так что мы немало заинтересованы в мирном урегулировании в Корее, но мы и много потеряем, если все пойдет не так". Россию все больше приводит в замешательство отсутствие конструктивного диалога с американскими коллегами, говорится в статье. Попытка понять намерения Белого дома стала для российских экспертов такой задачей, в сравнении с которой старомодная кремлинология кажется точной наукой. По словам экспертов, очертания осуществимой сделки лежат на поверхности. Ядерный потенциал Северной Кореи стал для Вашингтона критически важной проблемой главным образом потому, что она продемонстрировала способность удара по континентальной части США. "Возможно, лучше всего начать с этого - с моратория на испытания баллистических ракет, а не на фактические ядерные боеголовки", - сказал Жебин. Он добавил: "Мы живем в мире, где северокорейцы видели, как США вторгаются в страны, неспособные себя защитить, такие как Югославия, Ирак и Ливия. США только что вышли из просто превосходной сделки с Ираном. Ким не собирается это забывать. Его подозрения можно преодолеть, только если США со временем докажут, что у них нет политических мотивов, которые они преследуют за ширмой ядерных переговоров". У России мало возможностей повлиять на результат саммита, она может разве что играть роль взрослого, которую на минувшей неделе исполнял в Пхеньяне Сергей Лавров, отмечается в статье. "Россия не может предоставить Северной Корее гарантии безопасности, у нас нет влияния на США, - сказал Колотов. - Мы не более чем беспомощные наблюдатели в переднем ряду. Самая большая проблема, которую мы сейчас видим, это крайняя непредсказуемость США. Если они захотят напасть на Северную Корею, они нападут, и мы ничего не сможем с этим поделать". Источник: The Christian Science Monitor