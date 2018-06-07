Ростки новой оппозиции в московских университетах

"В студенческой среде в Москве ширятся беспокойство и протесты в связи с вероятностью того, что студента МГУ могут приговорить к трем годам тюрьмы по статье "вандализм" за то, что он сделал надпись, направленную против создания фан-зоны для болельщиков на ЧМ на территории этого первого в истории России высшего учебного заведения", - пишет корреспондент испанской El Pais Пилар Бонет.

"Строгость, проявленная властями в отношении Дмитрия Петелина, первокурсника филфака МГУ, подогрела студенческое движение, которое с прошлого года тщетно пыталось не допустить создания фан-зоны в природном заказнике "Воробьевы горы" в окрестностях МГУ", - сказано в статье.

"Нет - фан-зоне", - гласила скромная надпись красными буквами, которая появилась на одном из указателей, установленных московской мэрией для будущих гостей мундиаля", - отмечает издание.

"Мы не хотим, чтобы окрестности университета превратились в шумное место, переполненное торговыми точками и людьми, которые будут наносить урон природе, беспокоить животных и нарушать спокойствие на территории университета", - сказал 24-летний Иван. "Иван - член инициативного комитета одного из факультетов МГУ. Его сопровождают Владимир и Маша - члены инициативных комитетов еще двух факультетов. Наши собеседники просят не раскрывать их настоящие имена и говорят, что опасаются давления и угроз не только в учебном заведении, но и со стороны спецслужб, которые, на их взгляд, стали играть первостепенную роль в жизни МГУ", - пишет автор.

"Мы начали протестовать в начале 2017 года. Мы не политическое движение, у нас нет партбилетов. Мы - люди с самыми разными тенденциями, нас объединяет желание добиться, чтобы с интересами студентов считались", - говорит Иван. "Студенты собрали за одну неделю "более 4600 подписей" под обращением к ректору Виктору (в оригинале ошибочно "Ивану". - Прим. ред.) Садовничему - просьбой ограничить фан-зону. Служба безопасности университета чинила помехи действиям в студенческих общежитиях, указал Иван. Благодаря переговорам студентов с университетским руководством удалось немного передвинуть фан-зону по сравнению с первоначальным проектом (по словам студентов, ранее фан-зона должна была начинаться "прямо с парадной лестницы самого университета"). Студенты заверили, что также добились, что общежития МГУ не будут заранее закрывать для размещения полицейских, присланных в качестве подкреплений на чемпионат", - пишет издание. "Тот факт, что власти вели себя с нами не так, как с другими университетами, - исключительно заслуга коллектива, который сумел мобилизоваться", - сказали студенты.

"Мы, активисты, в течение всей кампании сталкивались с различными видами давления, от звонков из деканата до клеветнических кампаний в правительственных газетах и соцсетях, куда попадала информация, которую могут знать только те, кто имеет доступ к нашим личным данным", - говорит Владимир.

"Мы действуем как профсоюз студентов в российских условиях, когда есть огромные трудности с созданием свободных профсоюзов", - сказали активисты.