7 июня 2018 г. Макс Седдон | Financial Times Малоизвестные российские города рвутся нажиться на Чемпионате мира "За неделю до начала Чемпионата мира по футболу Алексей Меркушкин надеется превратить город, о котором большинство россиян не слышало, в место притока инвестиций со всего мира", - рассказывает Макс Седдон в Financial Times. В столицу болотистой Мордовии Саранск едут деловые делегации из Японии, Дании и Ирана, Япония отправляет туда принцессу, может появиться и прописанный в Саранске Жерар Депардье. "Мир на нас смотрит. Это по-настоящему повлияет на наш инвестиционный климат", - сказал Меркушкин, возглавляющий подготовку Саранска к чемпионату. "Подготовка России к крупнейшему футбольному турниру, пережившая скандал вокруг Олимпиады в Сочи 2014 года, идет практически по расписанию. Отдаленные принимающие города вроде Саранска, который славится своими тюрьмами и центральной ролью в допинговом скандале в спортивной ходьбе, стремятся извлечь из него пользу", - говорится в статье. "По словам Меркушкина, Саранск победил другие города с более глубокими футбольными традициями благодаря согласованным усилиям местного правительства, которое возглавлял его отец Николай, прежде чем занять пост губернатора Самарской области, который он сохранял до 2017 года", - передает журналист. "Мы по-настоящему этого хотели", - сказал Меркушкин. "Хотя в Саранске пройдут всего четыре матча, приток государственных инвестиций может привести к повышению валового регионального продукта Саранска на 3%, а его доходов - на 4%, тогда как для более крупных принимающих городов этот показатель вполовину меньше", - говорится в статье. "И это несмотря на тот факт, что рецессия вынудила Кремль свернуть часть планов", - пишет издание. На Сочи было потрачено 50 млрд долларов, в прошлом же году Кремль заявил, что планирует выделить 687 млрд рублей, около 13,2 млрд долларов. Глава организационного комитета ЧМ Алексей Сорокин заявил, что порядка 498 млрд рублей поступает из госбюджета, а остальное финансируют частные инвесторы. Седдон указывает, что некоторые частные тендеры, связанные с подготовкой к мундиалю, вызвали обвинения в кумовстве. В частности, "местная компания "Мордовцемент", в которой по меньшей мере до 2014 года у пары близких родственников Меркушкина были значительные миноритарные доли, выиграла контракты на снабжение стадионов в Саранске и соседней Самаре, где отец Меркушкина ранее был губернатором". "Меркушкин сказал, что его семья прошла глубокую проверку биографических данных и не связана со строителями стадиона. "Это, в целом, брехня", - сказал он по поводу обвинений в кумовстве, прозвучавших в российских СМИ. "Мордовцемент" пока не ответил на запрос о комментарии", - говорится в статье. "Санкт-Петербург потратил на свой стадион более миллиарда долларов, и из-за технических проблем работы продолжатся после турнира. Нижний Новгород и Самара поспешили достроить свои стадионы вовремя. Несколько человек находятся в заключении и ожидают разбирательства по обвинениям в коррупции в связи со стадионом в Калининграде", - пишет издание. Арена в Калининграде расположена на топких почвах, где строительство было невозможно десятилетиями. Строительный магнат Арас Агаларов заявлял, что эта земля - "одно болото на 50 метров в глубину". "Но когда впоследствии правительство попросило его самого построить стадион, Агаларов сказал, что земля лишь слегка заболочена, и с радостью согласился", - отмечается в статье. Недостроенный стадион грозил сползти в болото, когда компания Зиявудина Магомедова предположительно поставила для фундамента некачественный песок. Магомедов, а также глава компании-субподрядчика и бывший министр строительства Калининграда ожидают суда по обвинению в мошенничестве в размере 750 млн рублей. Губернатор Антон Алиханов считает, что турнир продемонстрирует потенциал Калининграда как нового узла. Регион уже входит в особую экономическую зону, обсуждается и создание офшорной зоны, которая, как надеется Алиханов, привлечет дальнейшие инвестиции. "Люди продолжат приезжать к нам после Чемпионата мира. Это эффективная реклама", - сказал он. По словам Меркушкина, он сосредоточен на том, чтобы произвести хорошее впечатление на иностранных гостей. Чиновники старались найти достаточно гостиничных номеров, пытаясь при этом сдержать рост цен. Некоторые местные жители брали с фанатов более тысячи долларов на Airbnb за ночь в ветхой советской квартире, говорится в статье. "Приезд 30 тысяч людей - это много даже для Москвы. Если людям придется остановиться в соседнем городе, это совершенно нормально", - сказал Меркушкин. Источник: Financial Times