7 июня 2018 г. Джон Хенли | The Guardian Подъем крайне правых в Италии и Австрии дарит Путину друзей на Западе "Неожиданно у Владимира Путина появились полезные друзья на Западе, - сообщает Джон Хенли в The Guardian. - Российский президент, пытающийся улучшить отношения с Европой, которые достигли нового дна после мартовского нападения на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери, знает, что может рассчитывать на поддержку как минимум двух столиц". "В новых правительствах Австрии и Италии, сформированных в прошлом году и в прошлом месяце, есть по популистской крайне правой партии, которые не таят своей симпатии к Москве и даже подписали договоры о сотрудничестве с правящей путинской партией "Единая Россия", - говорится в статье. "Новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте воспользовался своей первой речью в Риме во вторник, чтобы пообещать, что его правительство будет "выступать за открытие дверей перед Россией - той Россией, которая в последние годы консолидировала свою международную роль". "За несколько часов до этого Путин услышал примерно то же самое в Вене, во время первого за свой четвертый президентский срок государственного визита. "Частью Европы" назвал Россию австрийский президент Александр Ван дер Беллен, выразивший несогласие с тем, что Москва столкнулась с "кризисом доверия" со стороны Запада", - говорится в статье. "Канцлер Австрии Себастьян Курц, возглавляющий коалицию своей консервативной Австрийской народной партии (ÖVP) и крайне правой "Партии свободы" (FPÖ), сказал на пресс-конференции, что надеется, что санкции будут "ослаблены шаг за шагом", - передает автор. "Лидер FPÖ Хайнц-Кристиан Штрахе - сейчас также австрийский вице-канцлер - пошел еще дальше. Он заявил, что Европа должна "покончить с этими санкциями... и нормализовать политические и экономические отношения с Россией", - говорится в статье. Источник: The Guardian